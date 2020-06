CSU e Confederazioni sono riaperte al pubblico, si raccomanda comunque l'appuntamento

CSU e Confederazioni sono riaperte al pubblico, si raccomanda comunque l'appuntamento.

In questa nuova fase della gestione della pandemia, gli uffici della CSU e di CSdL e CDLS sono riaperti al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme e con ingressi limitati; a tal proposito, raccomandiamo comunque gli utenti di recarsi presso la sede sindacale previo appuntamento telefonico, proprio per evitare la presenza simultanea di un numero eccessivo di persone, con il rischio di non poter essere ricevuti. Resta inteso che il servizio della dichiarazione dei redditi viene offerto esclusivamente su appuntamento.

c.s. CSU



I più letti della settimana: