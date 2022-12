Csu: è più importante combattere la violenza di genere o litigare sui dati?

L'istanza d'Arengo dell'UDS per favorire la lotta contro la violenza sulle donne, bocciata nell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale, sarà uno degli argomenti della 38a puntata di "CSdL Informa", in programma domani alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Verrà commentato quanto accaduto in Consiglio Grande e Generale, in cui le forze politiche hanno preferito porre tutta l'attenzione e disquisire sui dati indicati nell'istanza d'Arengo ed estrapolati dal rapporto del Grevio, piuttosto che concentrarsi sulle iniziative da mettere in campo per realizzare concretamente una serie di indicazioni anch'esse contenute nello stesso rapporto, per garantire una tutela giudiziaria più efficace nei casi di violenza sulle donne. Altri argomenti al centro della puntata di domani sono: la sanità, l'accordo per i dipendenti PA e AASLP, le bollette, il DES (Distretto Economico Speciale), riflessioni sui dati contenuti nelle relazioni allegate alla legge di bilancio. Intervengono: il Segretario Generale Enzo Merlini, la funzionaria FULI Simona Zonzini, il Segretario FUPI Antonio Bacciocchi, il Segretario FUPS Elio Pozzi. Conduce il dibattito Giuliano Tamagnini.

