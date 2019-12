CSU: Elio Pozzi e Armando Stacchini a Bruxelles per l'Esecutivo FERPA-CES RSM

I Segretari delle Federazioni Pensionati della CSU, Elio Pozzi (FUPS-CSdL) e Armando Stacchini (FNPS-CDLS), oggi sono a Bruxelles per partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo della FERPA-CES, il Sindacato europeo dei pensionati. Tra i temi principali all'ordine del giorno dell'Esecutivo: la situazione di disparità di trattamento dei pensionati nei vari paesi, e la disparità tra uomo e donna; le condizioni degli oltre 100 milioni di anziani in Europa; il ruolo della FERPA nella Confederazione Europea dei Sindacati (CES); l'azione del sindacato per la difesa dei livelli di stato sociale.

Comunicato stampa

CSU