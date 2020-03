CSU "La salute dei lavoratori prima di tutto!"

L’emergenza Coronavirus sta modificando radicalmente le abitudini di tutti i cittadini, con l’adozione di precauzioni e protezioni – sia fisiche che comportamentali – volte a garantire la sicurezza personale e familiare ed impedire che il virus si propaghi in maniera incontrollata. A seguito degli incontri avvenuti con il Governo, ed in attesa di poter verificare le nuove e più restrittive disposizioni che verranno emanate dal Governo, ferma restando la necessità di garantire i servizi essenziali e le attività che si ritengono indifferibili, per la CSU va chiarito che la sicurezza dei lavoratori che presteranno la loro attività deve essere garantita in maniera assoluta e che per la Centrale Sindacale Unitaria questo principio non è negoziabile. Per tutte le altre è opportuno in questo momento il blocco totale delle attività per un periodo determinato. Eventuali eccezioni da valutare – caso per caso - devono avere la certificazione obbligatoria da parte della Protezione Civile riguardo alla possibilità di operare in piena sicurezza e rispetto delle disposizioni emesse. Per la CSU lavorare in sicurezza e tutelare la salute nei luoghi di lavoro per sconfiggere in Coronavirus sono le condizioni indispensabili per rilanciare al più presto la nostra economia e difendere l’occupazione. La CSU chiede pertanto che le pochissime attività che verranno ritenute necessarie per garantire i soli servizi indispensabili per la popolazione, debbano essere attentamente monitorate ed i lavoratori occupati debbano essere messi in grado di tutelare totalmente la sicurezza e la salute di chi presta la propria attività; non si deve mai dimenticare che la piena responsabilità dei lavoratori occupati in una azienda è a carico del datore di lavoro. La CSU chiede con forza al Governo che nei casi in cui non sia possibile per le Aziende reperire i dispositivi individuali di sicurezza (mascherine certificate contro i contagi virali, disinfettanti, etc.) debba intervenire a loro supporto la Protezione Civile, mettendo a disposizione dei lavoratori quanto necessario alla loro salvaguardia personale. Se non fosse possibile attuare ciò allora sarà indispensabile che le Aziende sospendano immediatamente la loro attività a tutela della incolumità degli occupati e delle loro famiglie. E’ il momento della responsabilità e dell’impegno di tutti – lavoratori ed Aziende - per superare questa grave emergenza: insieme si può!

CSU – Centrale Sindacale Unitaria