CSU: Lavoratori frontalieri, è opportuno richiedere alle aziende copia del nulla osta o di un cedolino paga

CSU: Lavoratori frontalieri, è opportuno richiedere alle aziende copia del nulla osta o di un cedolino paga.

Alla luce delle disposizioni emesse dalle autorità italiane e sammarinesi per l'emergenza corona virus, si invitano tutti i lavoratori transfronalieri occupati a San Marino, così come i lavoratori sammarinesi dipendenti di aziende italiane, a richiedere alle proprie aziende - qualora ne siano sprovvisti - copia del nulla osta o del cedolino busta paga, da esibire in caso di controlli alle pattuglie che presidiano le strade e i confini tra i due Stati. Al contempo chiediamo alle aziende di rendersi disponibili a fornire ai lavoratori tale documentazione, finalizzata ad attestare che gli spostamenti dei lavoratori frontalieri sono dettati da motivi di lavoro.

Comunicato stampa

CSU



I più letti della settimana: