Csu: "Si ratifichi al più presto la Convenzione OIL contro la violenza di genere e le molestie nei luoghi di lavoro!".

Le Confederazioni Sindacali CSdL e CDLS parteciperanno e interverranno alla conferenza organizzata per giovedì 25 novembre alle 17.30 presso il Teatro Titano, dal titolo "Verso la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190, per l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro", adottata dalla stessa OIL nel giugno 2019. In tal senso, ringraziano il Direttore dell'OIL per l'Italia e San Marino Gianni Rosas per avere contribuito alla concretizzazione di questa iniziativa - con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro e la partecipazione dei Segretari di Stato agli Interni e alla Sanità - che vuole rappresentare un forte elemento di sollecitazione al Parlamento Sammarinese affinché provveda al più presto alla ratifica della stessa Convenzione. Gianni Rosas nei suoi recenti interventi ai Congressi di entrambe le Confederazioni, ha infatti messo in luce, al pari di CSdL e CDLS, il non adempimento da parte dello Stato sammarinese della stessa ratifica, nonostante siano passati due anni dalla sua approvazione da parte dell'OIL, sollecitando le Istituzioni a provvedere quanto prima. Risulta infatti incomprensibile ed ingiustificabile il ritardo nel recepire tale Convenzione che porrebbe San Marino tra gli Stati più virtuosi ed emancipati rispetto alla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La Conferenza Generale dell’OIL, nella seduta del 21 Giugno 2019, ha adottato una Raccomandazione - la numero 206 - che integra quanto definito nella Convenzione 190/2019 ed entra in maggior dettaglio rispetto agli interventi ed alle misure da intraprendere per il contrasto e l'eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro. Gli esponenti della CSU, rispettivamente il Segretario Generale Enzo Merlini per la CSdL ed il Segretario Generale Aggiunto Milena Frulli per la CDLS, nei loro interventi alla conferenza di giovedì sosterranno l'assoluta necessità che il Consiglio Grande e Generale assuma l’impegno di ratificare al più presto la convenzione 190/2019 dell'OIL, per dotare quanto prima il nostro ordinamento di tutti quei principi e strumenti legislativi necessari per contrastare e sradicare questa odiosa piaga che, purtroppo, interessa in misura crescente anche il nostro Paese. La CSU sarà parte attiva affinché, una volta avvenuta la ratifica, venga concertato tra le Parti interessate il protocollo attuativo, rispetto al quale il confronto dovrà avviarsi con tempestività. Il documento che scaturirà da tale percorso dovrà tradurre i contenuti della Convenzione e della Raccomandazione dell’OIL in azioni concrete, normative di Legge e linee di comportamento per arrivare alla eliminazione della violenza di genere, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro. La CSU ritiene altresì necessaria l'introduzione di specifiche norme di Legge, con l'obiettivo di attivare d'ufficio i procedimenti penali nei casi di violenza e molestie, superando la necessità di una denuncia di parte; dovranno essere anche previste norme a tutela e protezione delle parti deboli che denunciano gli abusi subiti. CSdL e CDLS rinnovano il proprio apprezzamento per l'iniziativa di giovedì, auspicando che sia di stimolo per il Consiglio Grande e Generale affinché provveda celermente alla ratifica della Convenzione, per poi mettere in campo anche gli adempimenti operativi successivi.

