Cto: allarme dei Tour Operator per l'azzeramento del turismo scolastico

Cto: allarme dei Tour Operator per l'azzeramento del turismo scolastico.

Luca Ruco presidente del CTO San Marino si fa portavoce della situazione, il Turismo Scolastico è un blocco che pesa tantissimo a tutti gli operatori del Turismo Organizzato. Un segmento importante quello delle gite scolastiche, che come si può dedurre, rappresentavano una fetta enorme dei fatturati di Agenzie di Viaggi e Tour Operator. Al momento la soluzione è stata quella di reinventarci spingendo su altri prodotti che già prima trattavamo ma in modo marginale, ovviamente non bastano a sopperire le mancanze, troppe limitazioni e restrizioni a questo target che è proprio fermo. Sul territorio non tutti hanno potuto permettersi certe scelte di cambiare tipologia di lavoro prosegue Ruco: ci sono molte Agenzie & Tour Operator che fanno solo viaggi d’istruzione e che hanno visto il fatturato azzerarsi completamente. Spesso questa tipologia di ADV e T.O. ha molti dipendenti specializzati e ogni giorno che passa diventa sempre più incerto il loro futuro. Ancora una volta aspettiamo un segno deciso del Governo Sammarinese.

Cs Comitato Turismo Organizzato

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: