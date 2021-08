CTO San Marino: Crisi tour operator e agenzie viaggi, molte attività a rischio chiusura e situazione al collasso

CTO San Marino: Crisi tour operator e agenzie viaggi, molte attività a rischio chiusura e situazione al collasso.

Stamani presso la sede di OSLA si è riunito il C.T.O. (Comitato Turismo Organizzato) sono intervenuti tutti i rappresentanti dei tour operator ed agenzie di viaggi di San Marino e attraverso un comunicato stampa lanciano un grido di allarme riguardo alla situazione di crisi in cui si trova il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che aumenta il rischio chiusura per molte di queste attività: Stefano Spadoni rappresentante del comitato aggiunge “Ad oggi vi sono tour operator e agenzie che sono al collasso e senza una prospettiva di futuro. Un vero disastro”. “Perciò – continua il comitato – sono assolutamente necessari interventi immediati o sarà la fine delle nostre aziende. Ringraziando il Governo per l’incontro accordatoci per il prossimo 8 settembre con i segretari di Stato Gatti (Finanze) e Pedini Amati (Turismo) al fine di affrontare nell’immediato la situazione drammatica e trovare soluzioni necessarie, urgenti e non più rinviabili. Da ultimo, ma non certo per importanza, occorre tenere presente la tutela dei tanti lavoratori che con la loro professionalità sono indispensabili al settore: “Perciò, per non lasciarli alla deriva in attesa di una vera ripartenza che ancora ad oggi non se ne vede l’ombra, auspichiamo nel buon senso della politica alla risoluzione del problema con interventi mirati che saranno anche indicati con un documento congiunto all’incontro.”

Comunicato stampa

Rappresentante C.T.O. “Comitato Turismo Organizzato” (T.O. & ADV) Stefano Spadoni

