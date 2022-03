CTO San Marino incontra la Reggenza

Le porte del Palazzo Pubblico si apriranno il prossimo mercoledì 23 marzo alle ore 10.15 per un incontro con la Presidenza del CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato”. Le imprese, eccellenza della Repubblica del Titano, rappresentati dal Presidente CTO San Marino, Luca Ruco e dal Direttore Generale di OSLA, Michele Andreini, incontreranno i Capitani Reggenti Sua Ecc.za Francesco Mussoni e Sua Ecc.za Giacomo Simoncini. Il presidente del CTO San Marino riferisce «il turismo mai così in crisi come oggi e chi la mattina si alza mettendo in gioco tutto, è un eroe dei tempi nostri in un momento così delicato per mantenere vivo un settore così disastrato. Rivolgerò un appello chiaro, dateci una mano a cambiare l’idea di questo governo».

Così il presidente Luca Ruco farà un appello mercoledì mattina davanti alla reggenza. Il presidente non nasconde e capisce le difficoltà che attraversa il Paese, ma ha ribadito la determinazione di questo settore a uscire dal tunnel della crisi è forte. Ruco sintetizzerà ai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini i tre obiettivi prioritari per salvare il comparto che dà lavoro a circa 400 persone per lo più donne.

1 - Ristori a fondo perduto

2 - Finanziamenti agevolati con garanzia statale 100%

3 - Cassa integrazione sino al 31/12/2022

Sperando di aver fatto capire le nostri gravi difficoltà ci auguriamo di essere ascoltati e attendiamo risposte urgenti.

