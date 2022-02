CTO San Marino Incontra le Banche, tutte sono disposte ad aiutare ma serve subito la norma!

Il CTO San Marino incontra le banche e dagli stessi che sono avvenuti negli ultimi giorni non sarebbe emerso nulla di concreto e di sostanziale se non altro che una moratoria di altri 12 mesi per quei pochi finanziamenti ottenuti dal decreto DL63. CTO San Marino in primo luogo ci tiene a ringraziare per gli incontri costruttivi tutte le Banche sammarinesi: Banca CARISP nella persona del suo A.D. Prof. Gianfranco Vento, Banca BAC nella persona del suo Vice Direttore Generale Dr. Marco Castronovo, Banca BSI nella persona del suo Direttore Generale Dr. Pierluigi Rossetti, Banca BSM nella persona del suo Direttore Generale Dr. Luigi Scola. Da questi principalmente è emerso che tutte le banche hanno dato la massima disponibilità ad aiutare un settore vitale e d’eccellenza sammarinese, che grava in forte difficoltà essendo veramente l’unico ancora fermo a tutt’oggi. Avendo già più volte sensibilizzato il governo negli incontri avuti tra banche e Segreteria Finanze, il consiglio di tutte, è quello di farci avere immediatamente, tramite le segreterie, una norma precisa con dei paletti opportuni ma con una semplificazione delle pratiche e soprattutto una garanzia statale 100%, che consenta di intervenire celermente in queste attività che da oltre 2 anni non lavorano e hanno continuamente dei costi fissi importanti. Luca Ruco Presidente del CTO San Marino ricorda che prima della pandemia il settore risultava essere sano e pieno di ricchezza sia in termini economici che occupazionali, quindi il governo prenda quanto prima le redini di questa situazione gravosa e faccia la sua parte traghettando queste aziende sino alla fine dell’emergenza sanitaria. Per questo CTO San Marino insieme ad OSLA hanno già richiesto un incontro alle 4 segreterie di riferimento Finanze, Industria, Turismo e Lavoro, che hanno messo già in programma di vedersi tra loro nella prossima settimana e successivamente incontrarsi con una delegazione del CTO e di OSLA. Inoltre è stato richiesto anche un incontro con ABS per fare una panoramica del settore e per aggiornare l’Associazione sulla situazione attuale. Speriamo vivamente che la politica passi dalle parole ai fatti.