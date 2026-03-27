CTO San Marino, Turismo in grande flessione, disdette a raffica e prezzi fuori controllo “Situazione grave, bisogna subito istituire un tavolo tecnico per un sostegno al settore”

Dopo lo scoppio della guerra in medio Oriente la mappa dei viaggi si è trasformata “parla così il Presidente del CTO San Marino Luca Ruco”, l’estate che pensavamo potesse essere buona per Italia/San Marino fuori da ogni conflitto sembra ormai molto a rischio…. mete scomparse a causa del caro prezzi per l’incoming, mentre altre sparite in agenzie di viaggio per l’outgoing, non solo come medio oriente ma tutto l’estero ne soffre compreso i calt dei Sammarinesi e degli Italiani come Egitto, Marocco e Tunisia. Stiamo riscontrando una flessione importante anche nel mare Italia e questo significa fatturato a picco, non solo per la paura di viaggiare ma per l’impennata dei prezzi che le famiglie si ritrovano ad affrontare. Le cancellazioni riguardano in generale tutti i Paesi esteri come detto poco sopra ma quello che fa paura è che la domanda si è proprio fermata e se questo trend non accenna a diminuire ci troveremo davanti ad una nuova crisi che può innescare licenziamenti e uno stop economico importante per il nostro paese. Mi auspico che il governo non sottovaluti la cosa e metta in campo delle soluzioni insieme agli operatori dando risposte imminenti come ha fatto la vicina Italia.



c.s. Luca Ruco - Presidente CTO Comitato Turismo Organizzato









