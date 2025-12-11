Cucina italiana nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità

Il 10 dicembre, a New Delhi, il Comitato intergovernativo dell’UNESCO ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come parte della Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

È la prima volta che viene riconosciuta non una singola pratica gastronomica, ma l’intera cultura culinaria di un Paese, e San Marino, come nessun altro Paese al mondo, può sentirsi così intimamente connesso a questo riconoscimento.

Non si parla di “piatti tipici” o di ricettari, ma di un modo di vivere il cibo: scegliere le materie prime, rispettare stagioni e territori, cucinare insieme, sedersi alla stessa tavola, trasmettere saperi tra generazioni, limitare gli sprechi. Nel dossier presentato all’UNESCO questa dimensione è stata definita “cucina degli affetti”: una pratica quotidiana fatta di gesti condivisi, memorie familiari, legami sociali.

L’UNESCO descrive la cucina italiana come un mosaico di tradizioni locali, comunitarie e familiari, in continuo dialogo fra loro e con il mondo. È un organismo vivente, aperto alle contaminazioni storiche e contemporanee, e non un “monumento” da cristallizzare in cartolina per turisti.

In base alla Convenzione del 2003, l’Italia dovrà salvaguardare questa pratica culturale insieme alle comunità che la tengono viva: famiglie, agricoltori, pescatori, casari, artigiani, cuochi, associazioni. Significa sostenere ricerca, educazione alimentare, progetti nelle scuole, archivi della memoria culinaria, musei del gusto; e riferire periodicamente all’UNESCO su come questo patrimonio viene trasmesso alle generazioni future. Sul piano concreto, il riconoscimento offre anche uno strumento in più contro l’“Italian sounding” e a tutela delle filiere agroalimentari autentiche.

Come Associazione San Marino – Italia riconosciamo con gioia un altro ambito che unisce intimamente i due Paesi: non solo ingredienti e ricette, ma un medesimo modo di intrecciare il vissuto delle persone, dai territori alla tavola. Questo modo condiviso di vivere la socialità attraverso l’enogastronomia – fatto di storie personali, professionalità, cultura ed economia – genera un dialogo continuo tra tradizione e innovazione, favorisce percorsi di inclusione, rafforza legami che trasformano e promuove una sostenibilità economica, sociale e ambientale che sentiamo pienamente come parte della nostra missione, a cavallo tra San Marino e Italia, dentro la Penisola e in dialogo con la complessità del mondo.



