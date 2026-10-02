Culla per la vita: finalmente una risposta concreta. Ora si vigili sui tempi e sui protocolli

Culla per la vita: finalmente una risposta concreta. Ora si vigili sui tempi e sui protocolli.

Comunità e Territorio San Marino accoglie con grande favore e soddisfazione la notizia, riferita il 30 settembre in Commissione Consiliare IV dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini, che la "Culla per la vita" sorgerà anche a San Marino. La struttura sarà costruita ad hoc nell'area del parcheggio vicino all'ex casa di riposo, a pochi passi dall'Ospedale di Stato. Il 17 settembre scorso, con un comunicato pubblico, avevamo richiamato l'attenzione su un impegno rimasto sulla carta: un'Istanza d'Arengo approvata e un Ordine del Giorno votato dal Consiglio Grande e Generale il 18 marzo 2024, di cui non si vedeva traccia nella realtà. Non rivendichiamo alcun merito che non ci appartenga. Il percorso istituzionale era già avviato e le difficoltà, come è stato riconosciuto in Commissione, erano di natura tecnica. Riteniamo però che tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica nel momento giusto sia parte del ruolo di un gruppo civico. Apprezziamo la serietà con cui il Segretario Ugolini ha illustrato la complessità dell'opera. La scelta di non collocare la culla nella zona più presidiata dell'ospedale tutela l'anonimato della madre, che è la garanzia su cui si regge l'intero strumento. Altrettanto condivisibile è l'attenzione ai protocolli di presa in carico, ai sistemi di controllo e monitoraggio, alla valutazione clinica del neonato e ai successivi percorsi di tutela, affidamento e adozione. Una culla termica che non funziona, o non è presidiata correttamente, rischia di essere più dannosa dell'assenza di una culla. Per questo, più che alla rapidità, chiediamo attenzione alla qualità e all'affidabilità di ogni passaggio. Dopo tre anni dall'Istanza d'Arengo n.34 dell'8 ottobre 2023, la strada è ancora lunga: mancano il progetto esecutivo, il regolamento che dovrà precedere l'attivazione e la definizione dei protocolli tra i servizi coinvolti. CTSM continuerà a seguire con attenzione ogni fase e invita le istituzioni a rendere pubblici cronoprogramma e avanzamento dei lavori, perché i cittadini che hanno presentato l'Istanza hanno diritto di sapere quando la culla sarà realtà. Questa vicenda dimostra anche che la democrazia diretta delle Istanze d'Arengo, quando viene ascoltata, produce risultati concreti. Resta il dovere di ascoltarla sempre, e nei tempi che la legge prevede.

C.s. Comunità e Territorio San Marino - Gruppo Civico

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