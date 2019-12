“Cultura della legalità”, domani terminano gli approfondimenti dell'ODCEC San Marino

Venerdì 13 dicembre 2019 si concluderanno le giornate dedicate alla “cultura della legalità” organizzate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di San Marino, dott.ssa Manuela Graziani, esprime il proprio apprezzamento per la fattiva partecipazione e l’interesse dimostrato dagli studenti nei confronti degli argomenti trattati; desidera inoltre ringraziare i relatori - Avv. Alberto Selva, dott. Nicola Muccioli, dott. Andrea Cecchetti e dott. Alessandro Sberlati – per la preziosa collaborazione prestata per la realizzazione dell’iniziativa ed infine si congratula con il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti della Scuola per l’ospitalità e l’impegno profuso per il buon esito dell’evento. Al termine delle giornate gli studenti avranno sessanta giorni di tempo per elaborare dei testi riferiti agli argomenti trattati che saranno valutati da alcuni delegati dell’Ordine dei Commercialisti al fine di assegnare dei buoni spesa per libri agli studenti che presenteranno il testo ritenuto maggiormente meritevole. Tale proposta educativa è volta sia alla promozione della cultura della legalità sia alla valorizzazione dei giovani che sono il nostro migliore investimento per il futuro.

c.s. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino



