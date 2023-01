Cultura e Territorio insieme per un progetto di consolidamento, ristrutturazione e valorizzazione di Palazzo Valloni L’edificio necessita di interventi urgenti, presto con delibera di Congresso di Stato verranno autorizzati finanziamenti nel bilancio AASLP per consentire l’avvio di una gara d’appalto generale per avviare i lavori

Cultura e Territorio insieme per un progetto di consolidamento, ristrutturazione e valorizzazione di Palazzo Valloni.

Il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi e il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti si sono incontrati questa mattina alla presenza della Responsabile dell’Archivio e della Biblioteca di Stato Dott.ssa Lucia Cecchetti per discutere le migliori strategie di intervento per la risoluzione delle criticità presentate da Palazzo Valloni. Palazzo Valloni, uno dei più prestigiosi edifici della Repubblica di San Marino, necessita di interventi importanti e strutturali di consolidamento e di ristrutturazione ovvero nell’impermeabilizzazione del tetto, nella sostituzione degli infissi resi ormai inutilizzabili (anche ai fini di migliorare l’efficienza energetica dell’intero edificio) e di manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio. Tali interventi risultano quanto mai necessari e non ulteriormente procrastinabili al fine di mettere in sicurezza parte dell’immobile adiacente al chiostro esterno. Inoltre, ai fini di recuperare spazi attualmente inutilizzabili al suo interno, è necessario intervenire con il trasferimento del materiale posto all’interno degli spazi ex Ospedale della Misericordia. Preso atto delle attuali condizioni dell’immobile in oggetto, i Segretari di Stato per la Cultura e per il Territorio, hanno concordato sulla necessità di sottoporre a breve una delibera all’attenzione dell’On.le Congresso di Stato che preveda l’autorizzazione a finanziamenti necessari ad avviare una gara d’appalto generale che preveda la risoluzione di tutte le criticità riscontrate. Infine si provvederà a dare mandato al Settore Progettazione dell’AASLP per elaborare un progetto per il recupero degli spazi posti all’ingresso di Palazzo Valloni e per valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale presente all’interno del piano primo di Palazzo Valloni.

Cs - SdS Cultura e SdS Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: