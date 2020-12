CUN: "L'accordo Usa-alieni denunciato da Haim Eshed: in Italia era tutto noto dal 1990"

Le recenti affermazioni del prof. Haim Eshed, ex capo della direzione spaziale del Ministero della Difesa israeliano in merito ad accordi di cooperazione fra extraterrestri e il Governo USA che pure Donald Trump conoscerebbe senza poterlo divulgare per il rischio di una probabile isteria di massa, rimbalzate sul Jerusalem Post e poi successivamente diffuse da NBC News, riprendono e confermano le tematiche che il giornalista e già ricercatore aerosopaziale Dr. Roberto Pinotti, attuale presidente del CUN, già dal 1990 illustrava con coerenza e fonti documentate nel suo libro - tradotto anche in tedesco e con la prefazione del “padre dell’astronautica” Hermann Oberth - UFO: VISITATORI DA ALTROVE edito dalla BUR Rizzoli, e che pure Wikipedia cita sul suo profilo personale al link https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Pinotti: “Appassionato di ufologia, fin dal 1960 si è interessato alla ricerca documentale sugli UFO e nelle sue opere afferma di essere convinto che gli extraterrestri ci facciano periodicamente visita... A tal proposito ha anche proposto una soluzione per il paradosso di Enrico Fermi (‘Se gli extraterrestri esistono, perché non sono già qui?’). L’ipotesi di Pinotti è che l’umanità potrebbe trovarsi in una sorta di riserva indiana nell’ambito di un accordo chiamato’The Big Game’ (Il Grande Gioco), che sarebbe stato stipulato tra i governi della Terra e specie extraterrestri per rivelare la loro esistenza solo gradualmente. Pinotti ritiene che tale accordo possa essere spiegato con l’intento di prevenire l’anomia, che potrebbe derivare dalla rottura degli assunti del reale planetario, nonché dall’immediata caducità dei valori tradizionali”. Il CUN – Centro Ufologico Nazionale prende atto che in merito alle affermazioni di Haim Eshed, dunque non nuove a quanti da anni studiano il fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi, al momento la Casa Bianca, il Pentagono ed i funzionari israeliani non abbiano risposto alle richieste di commentare tali dichiarazioni. Altresì, il CUN prende atto che Haim Eshed, in veste di capo della direzione spaziale israeliana supervisore al lancio di numerosi satelliti nello spazio, abbia deciso solo ora di rendere pubbliche tali informazioni perché a suo avviso “Oggi gli atteggiamenti sono cambiati e le persone sembrano più ricettive. Se avessi rivelato tutto questo cinque anni fa sarei stato ricoverato in ospedale”.

