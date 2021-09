Cun: "L'Onu monitorerà a livello mondiale la questione degli ufo?"

Dopo le nuove e ulteriori rivelazioni di Luis Elizondo, l’ex alto ufficiale del Pentagono che ha indotto la Difesa USA ad un radicale cambiamento di rotta, riuniti a congresso per la 30ma edizione del Simposio Mondiale sugli UFO e i fenomeni connessi in presenza e come sempre sotto l’egida governativa in una San Marino Covid-free e senza Green Pass, ricercatori, scienziati e esperti mondiali sul tema da USA, Regno Unito, Germania, Olanda, Portogallo, Bulgaria, Emirati Arabi Uniti, Italia e San Marino stanchi della contraddittoria politica negazionista di autorità timorose di non saper gestire la nuova realtà del disclosure clamorosamente emersa di recente dopo le positive – e in totale controtendenza – ammissioni del Pentagono sulla realtà tecnologica, avanzata ed estranea della questione hanno formalmente richiesto al Governo di San Marino – la piccola repubblica che da 3 decenni ha consentito la manifestazione annuale sul Titano – di richiedere all’Organizzazione delle Nazioni Unite di poter trasformare il proprio Simposio Mondiale sugli UFO in un evento sotto l’egida dell’ONU, con lo scopo di monitorare in futuro nella più completa trasparenza, con un tale congresso mondiale annuale, un problema ormai “sdoganato” e di portata planetaria e cui il pubblico e la scienza attribuiscono sempre maggiore importanza. Nel corso di una riunione serrata e con l’americano Luis Elizondo come testimonial, il tradizionale organizzatore del Simposio Dr. Roberto Pinotti, il giornalista aerospaziale presidente del Centro Ufologico Nazionale italiano fondato nel 1967 e del neocostituito ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research) riunente a livello globale esperti di una trentina di diversi paesi ha trasmesso agli esponenti di tre Dicasteri della Repubblica di San Marino il progetto in questione, che Il Governo del Titano dovrà valutare ed eventualmente, una volta fattolo proprio, trasmettere per il seguito alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Il pubblico, entusiasta, ha applaudito a lungo l’iniziativa, che è così stata pubblicamente avviata. Se son rose…

C.s. Centro Ufologico Nazionale

