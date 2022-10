CUN: XXXI Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi

Si è aperta a San Marino la trentunesima edizione del Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi, con oratori da USA, Regno Unito, Germania, Portogallo, Sri Lanka, Italia e San Marino. La manifestazione di articola in una prima sessione dedicata all'esplorazione dello spazio e alla vita nel cosmo, in una seconda che affronta i temi delle origini perdute della civiltà, gli anacronismi storico-archeologici, la paleoastronautica e le dimensioni del sacro e infine in una terza che focalizza il tema degli UFO ovvero UAP (Unidentified Aerial Phenomena), come oggi si tende a definire il fenomeno dopo la clamorosa presa di posizione del Pentagono che nel 2021 ha definito il tema come un fenomeno reale, sotto controllo intelligente e di ignota provenienza, nonchè caratterizzato da una natura tecnologica avanzata che impone studi a largo raggio per contenere la potenziale minaccia di quest'ultima in base ad una legge federale non più implicante la sola segretezza, ma la possibile collaborazione fra il Governo di Washington e altri Paesi, Organismi, Sodalizi e team privati nell'intento di eguagliarla e superarla nell'interesse della sicurezza nazionale. Ora che le Autorità USA hanno infine sdoganato il tema e chi lo studia dal 1947 anche a livello civile e privato, la seria comunità ufologica mondiale ha già visto sorgere gruppi di lavoro sul tema anche alla NASA e dibattiti a livello politico al Senato degli USA e del Brasile, con il coinvolgimento dell'International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER) riunente esperti da 30 Paesi guidati dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti fondatore del Centro Ufologico Nazionale italiano, l'ente sorto in Italia nel 1967 che da tre decenni, sotto l'egida del Governo della Repubblica di San Marino, organizza appunto il Simposio di San Marino, che quest'anno intende avanzare nuove proposte per lo studio e la ricerca nel settore a livello internazionale. Il tema del Simposio è ALIENI, ONU, GUERRA NELLO SPAZIO E FUTURO DELL'UMANITA' e mai avrebbe potuto essere più in linea con la situazione geopolitica del momento. Domani il Simposio le presenterà nell'intento di un sempre più serio ed incisivo approccio teso a dare positive risposte al mondo.

