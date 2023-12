“Cuor di Titano”, una serata sammarinese nel cuore di Madrid

Il romanzo “Cuor di Titano”, scritto dal giornalista Simone Sperduto, è stato presentato presso il ristorante Just Italia - in Glorieta Ruiz Giménez a Madrid – in una serata organizzata insieme all’Associazione San Marino-Italia e all’Asociación Latium. Nel libro – edito da Il Cerchio – si parla della festa nazionale sammarinese del 3 settembre, che rievoca il mito della fondazione della più antica Repubblica del mondo ad opera di uno scalpellino dalmata, di nome Marino, giunto sulle coste riminesi ai tempi di Diocleziano. In questo viaggio, tra vicoli e torri medievali, l’autore accompagna il lettore dentro la storia dell’Antica Terra della Libertà: dall’iscrizione a Patrimonio Unesco nel 2008, passando per l’idea di “Libertas” impressa sullo stesso vessillo nazionale, fino al Palio dei Balestrieri. Durante la presentazione, non sono mancati aneddoti o dettagli su alcuni eventi significativi della storia sammarinese ma anche italiana: ad esempio la vicenda di Giuseppe Garibaldi, che proprio sul Monte Titano trovò un rifugio sicuro prima di portare a compimento l’impresa dell’unificazione d’Italia. Un altro capitolo di storia, che lega i due Stati, è relativo alla ferrovia Rimini-San Marino costruita agli inizi degli anni ’30 del secolo scorso e attiva fino ai bombardamenti del ’44: l’Associazione Treno Bianco Azzurro si occupa da tempo di recuperare e rivalorizzare questo patrimonio storico e ferroviario. Introdotto da Nadia Buonomo e accompagnato da Elisabetta Bagli (Presidente Asociación Latium), l’autore ha portato i saluti della Presidente dell’Associazione San Marino-Italia, Elisabetta Righi Iwanejko, che sono stati rivolti anche all’Associazione Emiliano-Romagnola di Madrid. Hanno inoltre presenziato all’evento: Michele Rossi (consultore della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo) e Fernando Lomaglio (consigliere Comites Madrid).

Comunicato stampa

