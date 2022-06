Cura del verde pubblico, rilevate criticità, AASLP al lavoro per migliorare il servizio e ridurre i disagi

Alla luce delle criticità segnalate dai cittadini relativamente alla gestione del verde pubblico e del servizio sfalci, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica la propria ferma volontà di voler intervenire per il miglioramento del servizio fino al raggiungimento degli standard auspicati da tutti e contenuti dai piani strategici già presentati. Oggi, la priorità di intervento viene garantita alle aree in prossimità di scuole, strutture sanitarie, parchi, vie principali e centro storico. Viene seguito un programma di intervento che tuttavia subisce variazioni in funzione delle quotidiane emergenze. E’ possibile che questo ordine di priorità penalizzi alcune aree periferiche la cui cura è però solo posticipata di pochi giorni. I dipendenti del servizio verde pubblico, che negli anni '90 erano 120 unità, nel 2010 sono scesi a n.80 ed attualmente, a causa dei continui pensionamenti, sono solo 36 (alcuni dei quali con operatività limitata a causa delle condizioni fisiche), un numero che ha reso necessario l’appalto di gran parte del servizio ad aziende private (appalto riservato negli ultimi due anni alle sole aziende sammarinesi).

Le stesse aziende sammarinesi hanno a loro volta capacità di personale limitata e pur con un impegno puntuale e costante non riescono a soddisfare tutte le richieste nei tempi previsti. L’alternativa, ovvero la possibile apertura a grandi aziende specializzate italiane, nel complesso momento storico in cui sono state emesse le gare di apalto, post emergenza sanitaria, è stata per legge vietata a favore dell’indotto che l’assegnazione degli appalti ad aziende sammarinesi può generare per il Paese.

E’ inoltre determinante ricordare come la gestione del verde pubblico non vada ridotta solamente al servizio sfalci erba ma preveda anche la cura di alberi e fiori, potature, nuove piantumazioni, inaffiamento, trattamenti fitosanitari, controllo delle infestanti, progettazione di nuovi spazi verdi, creazione e manutenzione parchi giochi. Un servizio impegnativo che è intenzione di AASLP migliorare giorno dopo giorno. È dovere dell'Azienda svolgere un buon servizio e per ogni problema che si presenti è preziosa la collaborazione dei cittadini che attraverso segnalazioni o interventi diretti possono migliorare il servizio. Piú collaborazione è richiesta ai fruitori degli sgambatoi dove il problema della mancata raccolta degli escrementi canini condiziona fortemente la manutenzione del verde degli stessi. Un sentito ringraziamento va rivolto a tutti i coloro che hanno siglato patti di collaborazione con l’AASLP, alle cooperative e alle associazioni di volontariato che si occupano di curare spazi pubblici più o meno grandi ed ultimamente ad un gruppo di pensionati che in collaborazione con la Giunta di Borgo Maggiore aiutano l'Azienda nelle attività di sfalcio del verde pubblico. Una formula, quella della collaborazione, che intendiamo potenziare.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “La mia stima e riconoscenza va ai Colleghi del settore, tecnici e operai, che per primi quotidianamente, nonostante la ridotta manodopera ed attrezzature, si adoperano per mantenere curato e rendere bello il nostro prezioso territorio che, seppur piccolo rispetto ad altre realtà, é caratterizzato da vaste aree verdi e tanti giardini e parchi pubblici. Siamo consapevoli delle carenze legate alla cura del verde pubblico e degli sfalci, stiamo facendo tesoro di ogni problema per fare meglio il prossimo anno. Chiediamo un po’ di comprensione e di collaborazione garantendo il massimo impegno per limitare i disagi.”

