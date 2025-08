Curare a distanza: all’Università di San Marino un concorso per la migliore ricerca sul tema

Curare a distanza: all’Università di San Marino un concorso per la migliore ricerca sul tema.



La telemedicina protagonista di un premio curato dal Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici

“Telemedicina per la fragilità”: questa la formula scelta dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per indicare la cornice di un premio che verrà assegnato alla migliore ricerca sull’argomento nell’ambito di un concorso aperto a chi è in possesso di un titolo di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina.

A essere analizzate saranno dinamiche legate all’erogazione di servizi sanitari a distanza, principalmente attraverso internet e i dispositivi digitali, per mettere in collegamento medici e pazienti che si trovano in luoghi diversi.

Nel bando dell’iniziativa, curata dal Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici dell’Ateneo sammarinese, vengono indicati alcuni ambiti di approfondimento ai quali ispirarsi: le carceri, per esempio, oppure i pazienti di strutture che seguono disabili e pazienti psichiatrici. Sottolineato l’interesse, inoltre, per i dispositivi elettronici di monitoraggio delle malattie croniche (che segnalano autonomamente ai medici l’eventuale presenza di parametri anomali), nonché di formule per lo sviluppo dell’autonomia degli anziani. Le altre cornici di analisi proposte coinvolgono aspetti giuridici, medico-legali, economici e non solo.

Le ricerche, originali e inedite, andranno presentate entro il 28 febbraio 2026. Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro. L’elaborato verrà inoltre pubblicato dall’Università di San Marino.

I responsabili scientifici dell’iniziativa sono due accademici dell’Ateneo sammarinese: Nicolò Scuderi, direttore del Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici, e Luca Cimino, direttore del corso di alta formazione in Vittimologia Clinica e Forense.

Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.



Comunicato stampa

UniRSM

