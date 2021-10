Custodi dello stato sociale: apre domani l’8° congresso dei pensionati Cdls

L'ultima tappa della maratona congressuale della Confederazione Democratica è l’8° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati (FNPS-CDLS) in programma domani, mercoledì 27 ottobre. “Custodi dello Stato Sociale” è il messaggio che farà da sfondo a questo appuntamento che riunirà al Palace Hotel di Serravalle 65 delegati. Venerdì 29 la nomina del nuovo segretario. Già in agenda anche la riunione del primo Consiglio Confederale uscito dal 16° Congresso di Federazione celebrato la scorsa settimana. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 ottobre presso la sede della CSU al Central Square di Domagnano. Al centro dei lavori la nomina del nuovo segretario generale. Insieme all’indicazione del segretario, i ventuno membri del parlamentino CDLS dovranno anche nominare la nuova segreteria confederale.