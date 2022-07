Da 50 in vacanza a Cattolica, "targa fedeltà" alla famiglia Notareschi

Momento di festa ieri mattina nella Sala Giunta di Palazzo Mancini per una coppia di turisti fedeli alla Regina dell'Adriatico. Roberto Notareschi e Norma, marito e moglie, accompagnati dalla figlia Nadia, sono stati ricevuti dall'Assessore Alessandro Uguccioni per celebrare i 50 anni di vacanze a Cattolica. La famiglia si sposta dalla Svizzera, da Berna, ma ha origini abruzzesi. Da circa un decennio soggiornano presso il Mona Lisa Hotel di Viale Marconi. In occasione della ricorrenza il titolare della struttura ricettiva, Giacomo Galeazzi, ha preparato e consegnato alla famiglia Notareschi una "targa fedeltà". L'Assessore Uguccioni, invece, nel complimentarsi con i turisti ha donato loro anche libri, pubblicazioni turistiche, ed il volume “La Rustida bianca” del cattolichino Umberto Ricci. "Per me questa consegna - spiega Uguccioni - assume un significato ancora più profondo. Infatti, nella mia precedente esperienza lavorativa, proprio presso il Mona Lisa ho avuto il piacere di relazionarmi in prima persona con la famiglia Notareschi. Una grande emozione incontrarli nuovamente sotto la veste di amministratore cittadino". Prima di congedarsi una foto ad immortalare il momento e l'invito ad ritrovarsi anche la prossima stagione per continuare ad incrementare gli anni di fedeltà alla Regina.

c.s. Comune di Cattolica