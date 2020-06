Da 62 anni in vacanza a Riccione, coniugi di Como premiati Dall'assessore Caldari con la pergamena di ambasciatori

Da 62 anni in vacanza a Riccione, coniugi di Como premiati.

"Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare". I coniugi Del Pero, Ermanno e Emilia, di Como, hanno preso alla lettera la canzone del 1963 e da ben 62 anni non hanno cambiato meta per le loro vacanze, continuando a scegliere Riccione sempre e per sempre, come il loro amore. Questa mattina Ermanno Del Pero, 72 anni, che ogni anno da quando ne aveva 10 trascorre le ferie estive nella Perla Verde, insieme alla moglie Emilia, è stato premiato dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari, con la pergamena di Ambasciatore di Riccione nel Mondo. Il signor Ermanno, affezionato cliente dell'Hotel Villa Lina, questa mattina ha anche mostrato alcune fotografie in cui viene ritratto da bambino in vacanza a Riccione, dove dai 10 anni in poi è venuto con la famiglia. Quando era giovane insieme al padre ha regalato alla Parrocchia dell'Alba un crocifisso che viene esposto ogni anno alla Santa Pasqua. Fino domenica i coniugi Del Pero alloggeranno all'hotel Hotel Villa Lina.

Comunicato stampa

Città di Riccione

I più letti della settimana: