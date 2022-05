Da 63enne è “ospite graditissima della città”: premiata Renée Roblot

È una gratissima ospite, Renée Roblot, francese residente a Melun, poco lontana da Parigi che, da 63 anni sceglie Pesaro per passare l’estate. «La sua è la storia di un legame d’amore con la nostra città» ha detto il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini nel consegnarle l’attestato con cui la ringrazia «per la presenza e per l’affetto costante; una dimostrazione del fatto che se ci innamora di Pesaro, difficilmente la si lascia». Affetto che è riuscito a coinvolgere anche le sue amicizie italiane e quelle d’Oltralpe, che l’accompagnano nei suoi soggiorni estivi, «in un passaparola che ci inorgoglisce e testimonia la bella accoglienza che Pesaro sa regalare» aggiunge Vimini. «Sono venuta per la prima volta nel ‘59 per studiare Giurisprudenza a Urbino e ho scelto Pesaro come luogo in cui dormire e passare le serate. La città mi è subito piaciuta e abbiamo deciso di tornare, ogni estate, in questa splendida città. Fino a che, mio figlio Giles ha conosciuto una ragazza in spiaggia, Annalisa, e se ne è innamorato. Ora vivono in Francia e tornano, ogni agosto a passare l’estate a Pesaro insieme a me» ha raccontato Renée, accompagnata dalla consuocera Lia Milotti.

c.s. Comune di Pesaro