Da Castelporziano al Quirinale la giornata romana del San Marino Green Festival

Da Castelporziano al Quirinale la giornata romana del San Marino Green Festival.

La trasferta romana del San Marino – Montefeltro Green Festival e del Nagasaki-Brescia Kaki Tree For Europe si è aperta lunedì scorso in prima mattinata nella residenza estiva di Castelporziano del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, ricevuti in forma ufficiale dalla dr.ssa Giulia Bonella direttrice della tenuta. Dopo una visita agli interni della tenuta, ex residenza di caccia dei Savoia, è stata effettuata un'escursione nella riserva, con una sosta alla Stazione di cattura ed inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. Quindi si è svolta in forma solenne la cerimonia della piantumazione del cachi discendente dalla pianta di cachi che sopravvisse alla bomba atomica di Nagasaki. Presenti, oltre alla dr.ssa Bonella e il suo vice dr. Cecca, la rappresentante dell’Ambasciata giapponese in Italia la Consigliera Tokuko Nabeshima, il presidente del Nagasaki-Brescia Kaki Tree Francesco Faletti, Gabriele Geminiani organizzatore del San Marino Green Festival e una delegazione dei comuni di Brescia e Castagneto. A fine cerimonia la delegazione è stata ospite a pranzo della dr.ssa Bonella a nome del Presidente Mattarella. Nel primo pomeriggio è stata la volta della visita guidata al Quirinale e del conferimento dei doni al Presidente Sergio Mattarella che, per imprevisti istituzionali, non è riuscito a ritirarli personalmente, recapitando le proprie scuse ai presenti. Per il San Marino Green Festival è stata l’opportunità di promuoversi e di stringere nuovi rapporti, in particolare con la dr.ssa Tokuko Nabeshima, molto interessata a recarsi il 24 giugno a Podere Lesignano a San Marino, per l'anniversario della fondazione del tempio scintoista - quello di San Marino è l'unico presente in Europa -, che coincide con la quarta edizione del San Marino Green Festival. Così come la dr.ssa Bonella si è detta aperta a collaborazioni sui comuni territori dell’arte – sia la tenuta che il Quirinale ospitano numerose opere d’arte contemporanea - e dell’ambiente.

Cs Green Festival

I più letti della settimana: