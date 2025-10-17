TV LIVE ·
Da Consulta Informazione, USGi e ASSS solidarietà a Sigfrido Ranucci

17 ott 2025
Da Consulta Informazione, USGi e ASSS solidarietà a Sigfrido Ranucci

La Consulta per l’Informazione della Repubblica di San Marino, l’USGi  e l'ASSS esprimono piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima questa notte di un vile attentato: un ordigno è esploso sotto la sua auto e quella della figlia a Pomezia, danneggiando anche l’abitazione vicina. È un attacco diretto alla libertà di stampa, un messaggio che mira a intimidire chi fa informazione con coraggio e rigore.  Rinnoviamo la nostra vicinanza a Ranucci, alla sua famiglia e al team di Report. La democrazia è ferita quando si tenta di zittire la libertà di espressione, la ricerca della verità e il diritto di cronaca.

C.s. - Consulta per l’Informazione – Repubblica di San Marino USGi – Unione Sammarinese dei Giornalisti e fotoreporter -  Asss - Associazione Sammarinese Stampa Sportiva





