Da Coriano a Dubai: Newster Group incontra l'ambasciatore Lener e riceve il riconoscimento PDT Green IQC.

L’azienda Newster Group di Coriano (Rn) torna a fare parlare di sé. IQC (Italian Quality Control) ha rilasciato i primi PDT® Green 2022 e tra questi ne ha rilasciato uno proprio a Newster Group. Il riconoscimento certifica e valorizza soluzioni e servizi ‘green’ in grado di contribuire alla sostenibilità e alla salvaguardia ambientale, in linea con la transizione ecologica in atto. In particolare Newster Group ha ottenuto il riconoscimento grazie alla soluzione per la sterilizzazione on-site dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo. I PDT Green (Performance Digital Traceability) sono certificati digitali basati su tecnologia blockchain, che permettono alle imprese di definire caratteristiche di qualità misurabili, di verificarne la continuità durante tutto il processo industriale o di servizio, e di riportare tali dati in maniera assolutamente inalterabile. Dopo il nuovo riconoscimento ottenuto, una delegazione di Newster Group ‘capitanata’ dall’AD Andrea Bascucci, è volata nei giorni scorsi anche a Dubai, per partecipare con la sua innovativa tecnologia all’Arab Health, il più grande evento dedicato al settore medicale in Medio Oriente e nel Sud Est Asiatico.

Allo stand Italia di Newster Group, di ben 18 mq, è stato in visita anche l’ambasciatore italiano a Dubai, Nicola Lener, che ha incontrato Bascucci e ha fatto i complimenti all’azienda per l’alto livello di tecnologia.





