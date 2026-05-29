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Da Demos il cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni, il ricordo della collega e della donna

29 mag 2026
Da Demos il cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni, il ricordo della collega e della donna

È con profondo e sincero dolore che apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Mariella Mularoni, Segretario di Stato e figura centrale della vita politica e istituzionale della Repubblica di San Marino. In questo momento di grandissimo sconforto, desideriamo esprimere il nostro più sentito cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la Democrazia Cristiana Sammarinese, partito in cui ha militato con coerenza, passione e instancabile dedizione. Al di là delle rispettive appartenenze e delle naturali divergenze politiche che caratterizzano il dibattito democratico, Mariella è stata per molti di noi una collega parlamentare stimata per lunghi anni all'interno del Consiglio Grande e Generale. Di lei ricorderemo sempre la straordinaria statura umana, la compostezza istituzionale e la costante disponibilità al dialogo. Lavorare al suo fianco ha significato confrontarsi con una donna mossa da un profondo amore per il nostro Paese, capace di anteporre il rispetto reciproco a qualsiasi scontro di parte. Resta in noi un grande vuoto e il forte rammarico di non averla potuta salutare e stringere come avremmo voluto in questi ultimi tempi. La Repubblica perde una servitrice dello Stato e noi perdiamo una collega e un'amica il cui tratto umano rimarrà un esempio prezioso per tutti noi. Alla sua memoria va il nostro deferente omaggio.

C.s. - Movimento Demos




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