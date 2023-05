Da Easy Lady a Dolce Vita: domani sera Riccione si scatena con le hit degli anni Ottanta

Insieme hanno fatto ballare una generazione e insieme saliranno questa sera sul palco di piazzale Ceccarini per far scatenare Riccione e gli ospiti della città. Ivana Spagna, Evolution 80, Tracy Spencer, Linda Jo Rizzo, Natasha King, Ryan Paris, George Aaron, Silver Pozzoli, Tom Hooker e Deblanc: sono loro i grandi protagonisti del “Concerto per la Pace Takes Over 2023” che avrà inizio alle 21. Alla luce delle previsioni il concerto viene confermato all’aperto: qualora le condizioni meteo serali dovessero essere annunciate in peggioramento - dicono gli organizzatori - sarà valutata la possibilità di anticiparne l’inizio. Il “Concerto per la Pace Takes Over 2023” vede la partecipazione delle grandi star della musica dance nazionale ed internazionale: a cominciare da Ivana Spagna che proporrà le sue hit - da Easy Lady, Call me, II re leone e Gente come noi - e Ryan Paris che qui a Riccione festeggerà i quarant'anni della sua Dolce vita. Sono inoltre confermati tutti gli altri appuntamenti in programma nella giornata di sabato 13 maggio previsti presso il Palazzo del Turismo. La mostra mercato del disco: “Passione vinile” Sabato 13 e domenica 14, dalle ore 10 alle 19, in piazzale Ceccarini si svolge Passione vinile, la fiera del disco e mostra mercato per collezionisti dedicata al mito degli anni ’80, apprezzati dal pubblico come il periodo più creativo della musica contemporanea. La manifestazione, proposta dal Consorzio d’Area Viale Ceccarini, nasce come raduno di appassionati e addetti ai lavori per immortalare un decennio che ha visto brillare la creatività di musicisti, team artistici, miti sorridenti e produttori nazionali. Storytelling ‘80 remix letterario Nell’ambito di Passione vinile, il Palazzo del Turismo ospiterà, sabato 13 maggio (ore 15) Storytelling ‘80 remix letterario, il racconto delle origini e del successo internazionale della Italo disco, un sottogenere della Disco music che durò fino alla fine degli anni Ottanta e che diede vita anche ad altri generi musicali. Allo Storytelling partecipano alcuni grandi protagonisti della Italo disco che hanno vissuto i ritmi musicali di quell’epoca, per raccontare la loro esperienza, i condizionamenti, i cambiamenti generazionali, l’origine di nuovi movimenti subalterni alle correnti tradizionali: Roberto Turatti, Claudio Casalini, Claudio Cecchetto, Johnny Parker, Ennio Tricomi.

cs Comune di Riccione