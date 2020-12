Da "Il genio Capicchioni" in aiuto per ala Sclerosi Multipla

L’ASSM, fondata nel 1989, conta circa 300 soci. A San Marino le persone affette da questa patologia sono un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del movimento, della vista, della sensibilità, stanchezza cronica e debilitazione. In una percentuale ridotta di casi forme aggressive portano ad una disabilità grave. Scopo dell’ASSM è quello di aiutare le persone affette da sclerosi multipla. Tra le finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla malattia. ASSM sostiene inoltre le persone, che ne hanno necessità, con un supporto psicologico e un servizio di fisioterapia. Per il mantenimento fisico organizza corsi di Fisiopilates e Nordik Walking. Attraverso il lavoro di un neuro-psicologo sono state testate le capacità cognitive e di memoria dei pazienti e avviato un percorso di riabilitazione. “Il genio Capicchioni” è dedicato alla musica e a una San Marino poco conosciuta: quella dei liutai Capicchioni. Tutto iniziò quando il giovane Marino Capicchioni si mise in testa di voler costruire un violino. Qualche anno dopo a Cremona, era il 1937, venne premiato al Concorso per il bicentenario della morte di Antonio Stradivari. Suo nipote Italo, da allievo di clarinetto della Banda Militare, arrivò ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo. Alfeo invece accompagnava alla fisarmonica Édith Piaf nei teatri parigini. Passione politica, emigrazione, miseria e riscatto tramite la musica. Vicende di persone umili, genuine, sanguigne e geniali. “Il genio Capicchioni” di Massimo Rastelli Romanzo, AIEP Editore, 2019 Documentario, 2017, prodotto da San Marino RTV, regia di Antonio Prenna, Direttore di produzione Danilo Berardi. Da parte dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla un ringraziamento ad AIEP Editore e un augurio a tutti per le festività natalizie e per il nuovo anno.

c.s. Presidente ASSM Dr.ssa Susanna Guttmann