Da Libera cordoglio per la scomparsa di Matteo Fiorini

Libera si stringe con profondo dolore attorno ai familiari per la scomparsa di Matteo Fiorini, venuto a mancare ad appena 48 anni. Con Matteo se ne va un uomo di straordinario spessore, prima ancora che un politico. Una persona d’altri tempi, sorretta da un’umanità rara, da una passione autentica e dal desiderio sincero di fare del bene alla comunità sammarinese. Nel confronto politico con lui non sono mai venuti meno il rispetto, la stima e la certezza di condividere la stessa idea dell'impegno pubblico, un servizio alla collettività vissuto con la schiena dritta e il cuore aperto. Matteo era anche un uomo di cultura viva e profonda. Amava la musica d'autore, le parole con un peso, le visioni non banali della vita. Lo si capiva dai suoi punti di riferimento, l'ironia affilata di Giorgio Gaber, la ricerca spirituale di Franco Battiato, l'umanità senza filtri di Renato Zero. Cose che gli assomigliavano nell'animo, sempre teso a cercare la bellezza e il senso profondo delle cose. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto grandissimo in tutti noi e nella nostra Repubblica. A sua moglie Marina, a sua figlia Alice e a tutta la famiglia va il nostro abbraccio più sincero e la nostra vicinanza affettuosa. Vogliamo ricordarlo con un pensiero di Franco Battiato che parla del tempo, dell'anima e di ciò che davvero non va perduto «E il tempo non esiste, è solo una misura di questo nostro breve passaggio... Ma tutto resta, nulla si perde davvero.» Ciao Matteo.

C.s. - Libera – San Marino







