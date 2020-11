Da Luce gli shopper ecosostenibili per il Green Festival Per il San Marino Green Festival un partner leader nel settore del packaging da poco premiato per innovazione e sostenibilità

Da Luce gli shopper ecosostenibili per il Green Festival.

È sammarinese e si chiama LUCE l’azienda leader nel settore della progettazione di packaging che annovera fra i suoi clienti i brand più blasonati del settore della moda quali Prada, Valentino, Ferragamo, Fendi, per citarne alcuni. Venerdì scorso ha donato al San Marino Green Festival una fornitura di shopper realizzati in puro cotone naturale. “Dovendo realizzare degli shopper abbiamo pensato a degli oggetti robusti, riutilizzabili e realizzati con materiali naturali. – dice Gabriele Geminiani, ideatore del San Marino Green Festival – Per noi che abbiamo fatto della creatività e della sostenibilità delle autentiche direttrici delle nostre iniziative, la partnership con l’eclettico Roberto Della Rupe titolare di LUCE, rappresenta un’esperienza stimolante che speriamo possa sfociare in percorsi e progetti condivisi. - E, prosegue Gabriele - Ho invitato Roberto a partecipare all’edizione 2021 dei San Marino Green Awards, il concorso in collaborazione con le Segreterie di Stato per il Territorio, l’Industria e gli Interni che premia le imprese più virtuose in tema di sostenibilità che per il 2020 ha incoronato l'azienda sammarinese Valpharma". A ottobre Roberto ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello internazionale, il Primo Premio Sezione Quality Design al Best Packaging 2020, un vero e proprio Premio Oscar dell'Imballaggio, frutto di una collaborazione con Marco Scatto. Lo ha vinto con un progetto che rivoluziona completamente il packaging nel mondo della cosmesi, utilizzando materiali completamente biodegradabili e compostabili. "Portare alla 'luce' - mi si consenta il gioco di parole - del palcoscenico locale personalità e aziende meritevoli come LUCE e farle relazionare con interlocutori affini creando talora dei sinergismi operativi, è una delle prerogative del San Marino Green Festival di cui andiamo particolarmente fieri." conclude con un sorriso il patron del festival, Gabriele Geminiani.

