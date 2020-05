Da lunedì Achille Zechini al comando del corpo intercomunale della Polizia locale di Riccione, Coriano e Misano Adriatico

Al comando della Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico da lunedì 4 maggio ci sarà il dottor Achille Zechini, primo dirigente della polizia di Stato presso la Questura di Rimini, a cui è stato l’incarico di dirigente del settore 2 “Polizia Municipale e sicurezza urbana”. Inoltre anche la Giunta comunale di Bellaria del sindaco Filippo Giorgetti ha già deciso di affidare al dottor Zechini il comando della propria Polizia Locale per cui l’incarico sarà ufficializzato con i successivi passi istituzionali. Un sentito ringraziamento da parte delle Amministrazioni comunali di Riccione, Coriano e Misano Adriatico va al dottor Ivan Cecchini, dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Bellaria Igea Marina, che ha sostituito fino al 30 aprile scorso, il dottor Pierpaolo Marullo, il quale a seguito di assunzione presso un altro ente ha cessato le funzioni di dirigente il 7 gennaio di quest’anno. Il comandante Achille Zechini, entrerà quindi nelle sue piene funzioni lunedì, dopo il via libera concesso dal mInistero degli Interni e del capo della Polizia, Franco Gabrielli. Zechini, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della Divisione Amministrativa della Questura di Rimini avrà modo da lunedì in poi di poter portare un saluto, nelle modalità compatibili con l’emergenza sanitaria, ai sindaci dei tre Comuni e ai dirigenti e agenti del corpo di Polizia Intercomunale. Unanime da parte dei sindaci, Renata Tosi (Riccione), Domenica Spinelli (Coriano) e Fabrizio Piccioni (Misano Adriatico) il ringraziamento al dottor Ivan Cecchini, che in questi mesi ha reso un servizio importante per le tre comunità e i loro cittadini, e un sentito benvenuto per il nuovo comandante Zechini. “Con grande piacere e senso di responsabilità accetto questo nuovo incarico - ha detto il comandante Zechini - che per me rappresenta un importante riconoscimento e una conferma di fiducia”.

c.s. Comune di Riccione