Da lunedì sarà possibile prenotare l'ingresso in piscina con l'app inFila

Prenotare il proprio ingresso in piscina al Multieventi, nelle fasce orarie dedicate al tempo libero, ora è più semplice. Grazie all’app inFila, sviluppata da AC&D Solutions, da lunedì 22 giugno sarà possibile riservare uno dei posti contingentati in pochi semplici passaggi. Per farlo è sufficiente scaricare gratuitamente l’app da PlayStore, per gli utenti Android, ed installarla sul proprio cellulare. Per gli utenti iOS, invece, collegandosi al link pwa.in-fila.com/#/ è disponibile una PWA che si potrà salvare nella home del mobile. Per facilitare l’installazione della app nella struttura del Multieventi sarà affissa un’apposita cartellonistica con riportato il QR Code da inquadrare. Vista la disponibilità limitata dei posti, in caso di sopraggiunto impedimento, si raccomanda l’accortezza di disdire la propria prenotazione per lasciare il posto a chi ne volesse fare richiesta. Per quanti non avessero dimestichezza con l’utilizzo delle app resta confermata la possibilità di prenotarsi telefonicamente al numero 0549 885628. Si ricorda che l’ingresso per il tempo libero è disponibile dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 1° turno – dalle 9:00 alle 10:40 2° turno – dalle 11:00 alle 12:40 3° turno – dalle 13:00 alle 14:40 Il mercoledì e il venerdì la piscina sarà inoltre aperta al pubblico per il tempo libero dalle 19:00 alle 21:00 Per ogni turno sono disponibili 46 posti. Si ricorda, infine, che l’impianto viene regolarmente sanificato al termine di ogni turno.