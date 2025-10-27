Da mercoledì 29 ottobre 2025 torna la caccia al cinghiale a San Marino

Da mercoledì 29 ottobre 2025 torna la caccia al cinghiale a San Marino.

La Federazione Sammarinese della Caccia, in ossequio a quanto previsto e disposto dall'art. 20 del Decreto Delegato 18 Ottobre 2021 n. 179 (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico - Venatoria del Cinghiale 2021- 2025), informa la cittadinanza che la caccia al cinghiale in forma collettiva ovvero in "girata" avrà inizio mercoledì 29 ottobre 2025 e terminerà sabato 24 gennaio 2026. Le battute di caccia al cinghiale verranno effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato all'interno delle zone debitamente tabellate e delimitate così come indicate sulle piantine, che delimitano i territori di caccia, approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. Le zone dove si svolgerà, di volta in volta, la caccia collettiva al cinghiale saranno delimitate con specifiche tabelle riportanti la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO". Le battute di caccia inizieranno alle ore 10.00.



C.s. - FEDERAZIONE SAMMARINESE DELLA CACCIA

