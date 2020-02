Da oggi tutti possono iscriversi ad ASI

In un’ottica di condivisione sempre maggiore riguardo ai temi del digitale e per estendere ulteriormente la nostra mission di divulgazione, nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo è stata deliberata l’apertura di iscrizione ad ASI (Associazione Sammarinese per l’Informatica) anche alle persone fisiche, come socio sostenitore. Questo permetterà a chiunque di potersi iscrivere ad ASI e condividere la passione e la curiosità per digitale e innovazione, ma anche la voglia di imparare qualcosa di nuovo. ASI ad oggi conta oltre quaranta aziende iscritte e la missione principale è quella di divulgare la cultura digitale, l’innovazione e la tecnologia. A tal proposito, nell’arco del 2020, verranno organizzati incontri gratuiti per i soci , di carattere divulgativo, riguardo l’alfabetizzazione e cittadinanza digitale , rivolti a persone di qualsiasi età e competenze, proprio perché una cittadinanza informata crea una società evoluta. Nel concreto gli incontri potranno riguardare il web in generale, la sicurezza informatica, come il digitale migliora le nostre vite, il rapporto con la pubblica amministrazione e pillole di futuro. Siamo certi che questa sinergia potrà portare a reali e tangibili benefici a tutto il nostro paese. Nello stesso Consiglio Direttivo si sono aperti due nuovi gruppi di lavoro , uno sulle Telecomunicazioni ed uno sulle Criptovalute . L’obiettivo è avvicinare gli operatori del settore e le aziende che lavorano sulle tecnologie, per offrire un contributo tecnico efficace, ma anche a supporto del dialogo istituzionale. Ricordiamo che i gruppi di lavoro ad oggi aperti sono:

- Fatturazione Elettronica

- Bilancio XBRL

- Formazione

- Telecomunicazioni

- Criptovalute

ASI invita tutti gli operatori economici, i professionisti ed i privati ad aderire all’Associazione inviando una richiesta ad info@asi.sm . ASI rimane sempre aperta a nuovi stimoli che aiutino ad interpretare meglio lo sviluppo tecnologico e culturale a vantaggio del Paese.

Comunicato stampa

ASI - Associazione Sammarinese per l'Informatica

