Da Osla preoccupazione per la riforma IGR e gli emendamenti del Governo: così si snatura l’intero impianto della riforma

OSLA esprime profonda preoccupazione per l’evoluzione della riforma dell’IGR e, in particolare, per gli emendamenti presentati dal Governo nell’ultima Commissione consiliare, che modificano radicalmente l’impostazione iniziale del progetto. Fin dall’avvio del percorso di riforma, era stato condiviso un principio fondamentale: non intervenire sulle aliquote, concentrando gli sforzi su semplificazione, equità e ampliamento della base imponibile. Tuttavia, gli emendamenti depositati dal Governo rappresentano un cambio di rotta, introdotto senza alcun confronto con le parti datoriali. Tra le misure più critiche figura l’innalzamento dell’aliquota per le imprese dal 17% al 18%. Un incremento che, anche se presentato come “transitorio”, rappresenta un segnale profondamente negativo. In un contesto economico già complesso, inasprire la tassazione rischia di compromettere la competitività delle aziende e soprattutto la capacità di attrarre investimenti dall’esterno. OSLA ribadisce inoltre la propria contrarietà all’introduzione della minimum tax, una misura che alcune associazioni sostengono ma che noi consideriamo iniqua e inefficace. Colpirebbe infatti in modo discriminatorio chi ha realmente redditi bassi, gravando ulteriormente su chi già fatica a sostenere il peso fiscale. Allo stesso tempo, per chi elude, rappresenterebbe un facile modo per “pulirsi la coscienza” senza subire reali conseguenze. Il risultato sarebbe dunque duplice: penalizzazione degli onesti e una sostanziale impunità per chi non paga quanto dovrebbe. La nostra posizione è chiara: l’unico modo per garantire equità e gettito sostenibile è rafforzare i controlli. Come proposto ai tavoli di confronto, è necessario introdurre strumenti automatici e sistematici di verifica che assicurino che tutti paghino il giusto. Accogliamo con favore gli emendamenti che vanno in tal senso, consapevoli che senza una reale e fattiva attuazione rischiano però di rimanere lettera morta e una mera dichiarazione di intenti. Solo un sistema fiscale fondato sull’equità e sull’efficacia dei controlli può portare il Paese fuori da un circolo vizioso pericoloso: pochi controlli, basso gettito, aumento delle aliquote e, conseguentemente, crescita dell’evasione. San Marino deve diventare un Paese in cui chi produce e chi lavora può farlo in un contesto stabile e competitivo, in cui tutti contribuiscono secondo le proprie possibilità e nessuno paga al posto di altri. L’inasprimento della tassazione non è la soluzione: è una scorciatoia che rischia di indebolire ulteriormente il sistema economico e sociale. Al contrario controlli efficaci portano all’emersione del sommerso, che a sua volta porta gettito e parifica le condizioni competitive tra operatori dello stesso settore, rendendo non necessario un inasprimento delle imposte. OSLA continuerà a sostenere con forza la necessità di una riforma fiscale condivisa, equilibrata e orientata alla crescita, e per questo ha già chiesto al Governo di riaprire il dialogo con le categorie produttive prima di procedere con scelte che potrebbero compromettere il futuro del Paese.

