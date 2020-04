Da PillolaStore devoluti più di 1.550 euro a favore della Protezione Civile. “Grazie ai nostri clienti per aver dato il loro supporto al paese in questo momento di estrema difficoltà”.

Successo per l’iniziativa della Parafarmacia Online, che fin dall’inizio della pandemia ha deciso di devolvere una parte dei suoi proventi a sostegno dell’emergenza.

"In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese, anche il tessuto imprenditoriale è chiamato a esprimere la propria solidarietà alle autorità, agli enti ed agli operatori che si stanno adoperando per combattere la diffusione del virus COVID-19. PillolaStore ha fatto così affidamento sui suoi affezionati clienti, riuscendo a devolvere fino a ora la cifra di 1.550 € a favore della Protezione Civile di San Marino. Un grazie sentito va a tutti loro, per non aver fatto mancare il supporto al paese in questo momento di estrema difficoltà".

Questo il commento entusiasta del Dr Massimo Verolini, titolare di PillolaStore - Parafarmacia online leader in Italia e San Marino per l'acquisto dei migliori prodotti per la cura e benessere della persona– nel riportare i risultati fin qui raggiunti. Fin dall’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus e per tutta la sua durata, l’azienda con sede a Galazzano ha deciso di donare una percentuale dei ricavi per ogni ordine ricevuto sul suo Mega Store Online www.pillolastore.com.

“Abbiamo lanciato l’iniziativa perché rispetto a tanti altri colleghi e imprenditori che si trovano in difficoltà, ci riteniamo fortunati: la nostra attività non ha subito forti rallentamenti e stiamo lavorando a pieno regime per garantire ed evadere tutti gli ordini che riceviamo ogni giorno.

Ci auguriamo che questa cifra, seppur simbolica e non risolutiva di un problema ben più complesso, potrà essere ancora superiore al termine dell’emergenza”.





Comunicato stampa

Dr Massimo Verolini - CEO di Pillolastore