Da Rebibbia a San Marino, "Le Donne del Muro Alto" in scena il 28 aprile al Teatro Titano

Da Rebibbia a San Marino, "Le Donne del Muro Alto" in scena il 28 aprile al Teatro Titano.

Le Donne del Muro Alto sono in partenza per San Marino. Per la prima volta “all’estero” in tournée. Martedì 28 aprile, alle ore 10.00, porteranno infatti in scena il loro lavoro teatrale Olympe sul palcoscenico del Teatro Titano. L’invito oltre frontiera, da parte del Segretario di Stato per la Giustizia di San Marino, Stefano Canti, è nato a seguito dell’assegnazione alla regista Francesca Tricarico del Premio De Sanctis per i Diritti Umani 2025. Lo spettacolo è patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e prodotto dall’associazione Per Ananke ETS. Olympe - scritto e diretto dalla regista Francesca Tricarico e interpretato dalle attrici ex detenute della compagnia Le Donne del Muro Alto – è uno spettacolo tratto dal romanzo La donna che visse per un sogno di Maria Rosa Cutrufelli e nato da un primo studio nel carcere femminile di Rebibbia; racconta la prigionia di Olympe de Gouges (1748 –1793), intellettuale, drammaturga e attivista francese nell’epoca della Rivoluzione, impegnata nella difesa dei diritti civili. “Continua l’avventura - dichiara Francesca Tricarico -. Siamo emozionate e fiere di uscire dall’Italia per far conoscere la storia di Olympe, così come l’abbiamo pensata e scritta tra le mura del carcere femminile di Rebibbia. Una storia bandiera dei valori della nostra compagnia: il coraggio di una donna che si batte per le donne e per i più deboli, e che si ritrova vittima del tradimento dei valori di libertà, eguaglianza e fraternità conclamati dagli uomini della Rivoluzione”. “Essere accolta a San Marino è per la nostra compagnia una tappa importantissima del suo percorso di allargamento del pubblico e di condivisione delle tematiche legate al teatro in carcere”, prosegue la regista.

Le Donne del Muro Alto è un progetto teatrale nato nel 2013 su iniziativa di Francesca Tricarico e dell'associazione Per Ananke ETS. Partito dalla Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, il progetto coinvolge donne detenute, ex detenute e in misure alternative, insieme a studenti di scuole e università. La compagnia porta il teatro oltre le mura carcerarie per favorire il reinserimento lavorativo e sociale, offrendo formazione teatrale e opportunità lavorative. Il progetto, nella persona di Francesca Tricarico, è stato premiato dalla Fondazione De Sanctis con il Premio Internazionale per i Diritti Umani 2025.

Olympe

Scritto e diretto da Francesca Tricarico

Con Le Donne del Muro Alto: Bruna Arceri, Chiara Ferri, Betty Guevara, Sara Panci, Daniela Savu

Voce Off Paolo Mazzarelli

Musiche Gerardo Casiello

Scenografie Paola Castrignanò

Costumi Marina Sciarelli

Fotografa di scena Marika Simeoni

Organizzazione Daniele Tagliaferri

Produzione Per Ananke ETS

In scena martedì 28 aprile, ore 10.00, Teatro Titano, piazza Sant’Agata 5, San Marino.

Comunicato stampa

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