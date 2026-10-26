Da Repubblica Futura interrogazione sulla giustizia

I sottoscritti consiglieri di Repubblica Futura, PREMESSO CHE: - in data 22 ottobre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, ha pronunciato all’unanimità la sentenza nella causa Casali vs San Marino (ricorsi nn. 12744/24 e 33586/24), accertando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del diritto a un “tribunale costituito per legge”, e dell’art. 10 della Convenzione, in materia di libertà di espressione, con condanna dello Stato al pagamento di un risarcimento di Euro 24.000,00; - la Corte ha ritenuto che il Giudice per i Rimedi Straordinari, il quale con sentenza del 5 ottobre 2024 ha accolto la querela nullitatis proposta dalla parte civile e annullato senza rinvio la sentenza di assoluzione del Giudice di Terza Istanza, facendo così rivivere la condanna della ricorrente, “non era un tribunale costituito per legge, data sia la mancanza di qualsiasi base giuridica per tale azione sia l’assenza di qualsiasi competenza a decidere su di essa” (§ 114), essendo la querela nullitatis prevista dall’art. 3, comma 5, della Legge Costituzionale n. 1/2021 esclusivamente per il processo civile; - dal testo della sentenza risulta che il Governo, nel corso del procedimento, ha chiesto la ricusazione del Giudice nominato in rappresentanza della Repubblica di San Marino, richiesta poi respinta dalla Corte; - il Congresso di Stato ha eccepito l’irricevibilità dei ricorsi per abuso del diritto di ricorso individuale, fondando tale eccezione, tra l’altro, sull’appartenenza della ricorrente e del suo difensore a Repubblica Futura; - la Corte ha respinto tale eccezione, rilevando che le deduzioni del Governo “non solo sono prive di qualsiasi rilevanza rispetto alla tesi dell’abuso del diritto di ricorso, ma denotano anche una forte tensione politica a livello interno” e che “la Corte non è una sede per l’espressione di tali ostilità” (§ 85), esprimendo altresì preoccupazione per il riferimento operato dal Governo alla fase non contenziosa del procedimento, in contrasto con l’art. 62 § 2 del Regolamento della Corte (§ 86); - con la sentenza del 19 febbraio 2026 nella causa Simoncini vs San Marino (ricorso n. 14396/24) la medesima Sezione aveva già condannato all’unanimità la Repubblica per la violazione degli artt. 6 § 1 e 8 della Convenzione, al pagamento di euro 160.000,00, respingendo anche in quella sede un’eccezione di abuso del diritto di ricorso sollevata dal Governo e una richiesta di ricusazione del giudice eletto in rappresentanza della Repubblica di San Marino; - secondo quanto dal sito web della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poco tempo dopo la pubblicazione della sentenza nella causa Simoncini vs San Marino, una delegazione del Congresso di Stato composta dai Segretari di Stato Luca Beccari e Stefano Canti si è recata in missione riservata presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, senza però rendere pubblico l’oggetto dell’incontro con i vertici della Corte; - nella sentenza Casali vs San Marino la Corte dà atto che è stato promosso d’ufficio il procedimento penale n. 234/RNR/2024, iscritto per calunnia nei confronti del difensore della ricorrente, a seguito di segnalazione del Dirigente del Tribunale mentre era ancora pendente il giudizio dinanzi al Giudice di Terza Istanza. La Corte ha rilevato come tale procedimento, poi archiviato il 30 ottobre 2024 per mancanza dell’elemento soggettivo, “poteva ragionevolmente [...] essere percepito come una pressione esercitata” sul difensore, “specie in un contesto politico acceso” (§ 88); - la sentenza Casali vs San Marino dà altresì atto che il Giudice di Terza Istanza, la cui sentenza di assoluzione è stata annullata dal Giudice per i Rimedi Straordinari, con lettera del 22 ottobre 2024 indirizzata ai massimi organi nazionali e a rappresentanti del Consiglio d’Europa aveva sollevato preoccupazioni circa il principio di indipendenza della magistratura a seguito delle sentenze del Giudice per i Rimedi Straordinari, e che tale lettera è stata criticata dal Consiglio Giudiziario con Delibera n. 1 del 6 novembre 2024 (§§ 48-49); - il medesimo Giudice di Terza Istanza ha successivamente rassegnato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO CHE: - le due sentenze evidenziano gravi criticità nel funzionamento dell’ordinamento giudiziario, un degrado evidente della giurisdizione utilizzata anche a scopi ritorsivi ed un contegno censurabile nella condotta processuale dello Stato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con oneri economici a carico dell’Erario e un danno reputazionale per la Repubblica; - la ricusazione del Giudice nazionale presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e l’utilizzo, a fondamento di un’eccezione processuale, dell’appartenenza politica della ricorrente e del suo difensore costituiscono iniziative di particolare gravità istituzionale, delle quali gli interpellanti hanno diritto di conoscere origine e responsabilità; - eventuali contatti tra membri del Governo e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in pendenza di ricorsi nei confronti della Repubblica, richiedono la massima trasparenza a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della Corte e del prestigio della Repubblica; - ai sensi dell’art. 43 della Convenzione, il termine per chiedere il rinvio della causa Casali vs San Marino alla Grande Camera è di tre mesi dalla data della sentenza; INTERROGANO Il Congresso di Stato, al fine di conoscere: 1) quale magistrato abbia emesso, in qualità di Giudice per i Rimedi Straordinari, la sentenza del 5 ottobre 2024 con la quale è stata accolta la querela nullitatis proposta dalla parte civile nel procedimento penale n. 402/21 e annullata senza rinvio la sentenza del Giudice di Terza Istanza e se a suo carico siano eventualmente stati promossi procedimenti disciplinari;

2) se la richiesta di ricusazione del Giudice Gilberto Felici, formulata dal Governo nelle cause Casali vs San Marino e Simoncini vs San Marino, sia stata deliberata dal Congresso di Stato, indicando in tal caso gli estremi della relativa delibera, ovvero se sia stata disposta o richiesta da un singolo Segretario di Stato e, in tal caso, da quale;

3) se, nel corso della pendenza dei ricorsi sopra richiamati o comunque nel corso dell’attuale legislatura, vi siano stati incontri tra membri del Congresso di Stato e magistrati del Tribunale di San Marino e il Presidente o altri membri della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in caso affermativo: quanti incontri si siano tenuti e in quali date; chi vi abbia partecipato; se nel corso di tali incontri si sia parlato di casi pendenti o decisi riguardanti la Repubblica di San Marino; se vi abbiano preso parte giudici in servizio presso il Tribunale di San Marino; da chi sia stato richiesto ciascun incontro e attraverso quali funzionari o canali diplomatici sia stato organizzato;

4) se il Governo intenda o meno presentare richiesta di rinvio alla Grande Camera della sentenza Casali vs San Marino ai sensi dell’art. 43 della Convenzione e, in entrambi i casi, sulla base di quali valutazioni e con quali costi stimati;

5) quale sia stato il magistrato che ha effettuato la segnalazione e quali magistrati abbiano promosso e condotto il procedimento penale n. 234/RNR/2024 nei confronti del difensore della sig.ra Ingrid Casali;

6) in quale data e a quale organo il Giudice di Terza Istanza autore della sentenza annullata dal Giudice per i Rimedi Straordinari abbia presentato la lettera di dimissioni, quali motivazioni vi abbia esposto e quale seguito le sia stato dato.

Si chiede inoltre: 1) che venga allegata alla risposta alla presente interrogazione copia di tutti i documenti, atti, istanze, osservazioni e memorie prodotti dall’Avvocatura dello Stato o dall’Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ambito dei ricorsi nn. 12744/24 e 33586/24 (Casali vs San Marino) e n. 14396/24 (Simoncini vs San Marino), ivi comprese le richieste di ricusazione del Giudice Felici e l’eventuale richiesta di rinvio alla Grande Camera, nonché copia della lettera di dimissioni del Giudice di Terza Istanza di cui al quesito 6), della lettera del 22 ottobre 2024 e della Delibera del Consiglio Giudiziario n. 1 del 6 novembre 2024; 2) Copia di tutta la corrispondenza intercorsa fra il Dirigente del Tribunale, tutte le singole Segreterie di Stato e l’Avvocatura dello Stato in relazione ai ricorsi Simoncini vs San Marino e Casali vs San Marino. Si richiede risposta scritta.

Repubblica Futura







