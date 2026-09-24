Da Rimini a Berlino con easyJet: al via il nuovo collegamento diretto con la capitale tedesca

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” annuncia l’apertura del nuovo collegamento diretto easyJet tra Rimini e Berlino, che entrerà a far parte della programmazione Summer 2027.

La nuova rotta sarà operativa dal 16 aprile fino a ottobre 2027, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, operate con aeromobile Airbus A320 da 186 posti.

Il collegamento con Berlino rafforza la presenza della Germania all’interno del network internazionale del “Federico Fellini”, ampliando l’offerta diretta verso un mercato storicamente tra i più rilevanti per il turismo della Riviera Romagnola. La capitale tedesca rappresenta inoltre un bacino di particolare interesse non soltanto per i flussi leisure, ma anche per la mobilità business e per le relazioni economiche con il territorio.

Con Berlino salgono a tre le destinazioni easyJet collegate direttamente a Rimini. La compagnia, presente sullo scalo dall’aprile 2025, collega già il “Federico Fellini” con Londra Gatwick e Basilea, consolidando progressivamente la propria presenza sull’aeroporto riminese.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato AIRiminum 2014 S.p.A.

«Questo nuovo collegamento easyJet tra Berlino e Rimini accresce la qualità della nostra offerta internazionale, consolida la presenza della compagnia sul “Federico Fellini” e, soprattutto, rafforza la partnership con uno dei principali vettori europei, aprendo un collegamento diretto tra la nostra destinazione e una delle grandi capitali del continente.

Sono certo che questa rotta sarà accolta con grande favore dagli operatori turistici della Riviera e di tutta la Romagna. Berlino ha inoltre un valore strategico ulteriore: collegare direttamente il “Federico Fellini” con una grande capitale europea innalza lo standing dell’aeroporto, ne rafforza la riconoscibilità internazionale e accresce la sua capacità di entrare nelle strategie di sviluppo dei principali vettori europei.

Anche questo risultato nasce dal percorso avviato con APT Servizi e con i Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica, con i quali stiamo costruendo una politica di promozione sempre più strutturata ed efficace. È proprio questa capacità di lavorare come sistema che ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree.

Su questa base vogliamo continuare a sviluppare l’aeroporto, costruendo, anno dopo anno, una rete internazionale sempre più ampia e qualificata, capace di rafforzare la competitività della Romagna e di proiettarla con sempre maggiore forza nei grandi flussi turistici ed economici europei.»

Roberta Frisoni, Assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio

«Si rafforzano i collegamenti tra la Germania e la Riviera e il suo ricco entroterra – sottolinea l’Assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – e l’annuncio della nuova tratta, che conferma il ruolo sempre più strategico per il territorio dell’Aeroporto Fellini, ci stimola nell’intensificare la campagna DACH che da tempo avviamo ad inizio anno per captare i desiderata degli ospiti tedeschi in vista delle vacanze di Pentecoste e di quelle estive.

Campagna che, numeri alla mano, anche per i primi sei mesi di quest’anno ha prodotto risultati incoraggianti, come testimoniano i dati ISTAT: 154.463 arrivi e 816.311 presenze sul territorio della Destinazione Romagna, con incrementi rispettivamente del +3,24% e +2,03% sul primo semestre dello scorso anno.

La Germania è una colonna portante del nostro turismo. E dalla prossima primavera sarà ancora più vicina alla Romagna.»

I Sindaci di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica

Dopo il collegamento con l'Aeroporto di Colonia-Bonn della stagione 2026 - dichiarano all’unisono i Sindaci di Bellaria Igea Marina (Filippo Giorgetti), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Riccione (Daniela Angelini), Misano (Fabrizio Piccioni) e Cattolica (Franca Foronchi) - il prossimo anno la Riviera di Rimini e la Romagna saranno più raggiungibili via cielo dalla Germania, grazie allo sforzo congiunto tra i nostri territori, la Regione e l'Aeroporto “Fellini”.

E’ la migliore premessa per guardare al nuovo anno e consolidare un mercato molto caro alla Riviera di Rimini, che negli ultimi anni sta registrando un trend in continua crescita, come indicano il +7,2% degli arrivi e il +6% delle presenze registrati nel periodo tra gennaio e giugno 2026 rispetto all'anno precedente. Vogliamo poter accogliere, insieme ai nostri operatori turistici, sempre più ospiti tedeschi, perché godano delle diverse identità e specificità delle nostre località, accomunate dai nuovi lungomari pedonalizzati, da un entroterra ricco di borghi e castelli, da mille occasioni di divertimento per tutta la famiglia e da un ricco calendario di appuntamenti d’eccellenza, che spaziano dalla musica al food, passando per la cultura e lo sport».

c.s. Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”







