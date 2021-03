Da San Marino a Sanremo sul palco dell'Ariston

Non è certo passato inosservato il mago trasformista che si è esibito con il gruppo " lo stato sociale" eseguendo stupefacenti illusioni e rapidissime trasformazioni degne del grande Leopoldo Fregoli, il più grande trasformista di tutti i tempi, nel corso della 71° edizione del Festival di San Remo. In molti si sono chiesti chi fosse. Ebbene siamo lieti ed onorati di affermare che lui è Luca Lombardo in arte "Poubelle" Napoletano e amico del Festival della magia di San Marino, Durante l'ultima edizione 2019 era uno dei 17 partecipanti al nostro concorso "Trofeo Arzilli" dedicato ai maghi, che si tiene al centro congressi Kursaal e vede partecipanti da tutto il mondo. Luca non è passato inosservato nemmeno allo spagnolo José Angel Suarez, organizzatore del più importante ed imponente festival di magia al mondo, presente quella sera a San Marino, che lo ingaggiò immediatamente per il suo festival a Vitoria Gasteiz nei paesi baschi. Anche noi dello staff del festival di San Marino eravamo rimasti affascinati dalla sua bravura tanto da averlo invitato per ben due volte appena pochi mesi fa alle nostre dirette streaming che facciamo da un anno per rimanere in contatto con i nostri fan e chi da oltre 20 anni ci segue. Poi è arrivata la grande notizia della sua partecipazione a San Remo con "Lo stato sociale" che ci ha resi felicissimi. Pensate che è la prima volta in assoluto che un trasformista si esibisce su quel prestigioso palcoscenico. Ora è cominciata l'ascesa per Luca in quanto conteso ed invitato nelle più importanti trasmissioni televisive e radiofoniche, tutti lo vogliono. Ci rende però particolarmente fieri che Luca non si sia dimenticato di noi, che avevamo creduto in lui quando ancora non era così famoso. Siamo lieti dunque di annunciarvi che Luca Lombardo sarà in diretta streaming con noi martedì 16 marzo alle ore 21,00 per raccontarci in esclusiva la sua avventura sul palco dell'Ariston. La diretta che verrà trasmessa sulle nostre pagine social sarà condotta da Gaia Elisa Rossi di Torino, già campionessa italiana di magia, con la regia di Rudi Miserocchi assistito da Giacomo Seri. Sarà possibile interagire con domande da casa. Buon divertimento.

c.s. Festival della Magia

