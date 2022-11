Da San Marino al centro del mondo Fintech. Il gruppo BKN301 protagonista al Money 20/20 di Las Vegas Dal 23 al 26 ottobre 2022 il gruppo BKN301 è stato protagonista del Money20/20 edizione USA di Las Vegas, il più importante evento al mondo dedicato ai pagamenti e all’innovazione dei servizi finanziari.

Da San Marino al centro del mondo Fintech. Il gruppo BKN301 protagonista al Money 20/20 di Las Vegas.

L’evento presente con tre edizioni, Amsterdam - Europa, Singapore - Asia e Usa - Las Vegas, riunisce in 4 giorni i principali interpreti dell’ecosistema fintech, con la presenza di conferenze, stand ed eventi con i più importanti esperti del settore, il tutto per confrontarsi e plasmare il futuro dei pagamenti. Un'opportunità per dialogare direttamente con altri top players internazionali del settore, scambiarsi informazioni, confrontarsi sulle esperienze e stringere nuove collaborazioni, in un'ottica di innovazione. Per il gruppo BKN301 e San Marino è stata quindi una vetrina unica, per presentarsi nel migliore dei modi su un palcoscenico straordinario, anche grazie al centralissimo stand posto in prossimità a brand planetari come Mastercard e Discover.

Stiven Muccioli, Founder & CEO - "Essere al Money 20/20 di Las Vegas ci ha permesso di toccare con mano quanto sia in crescita e si stia sviluppando l'industria dei servizi Banking-as-a-service, dandoci l'opportunità di confrontarci con brand e operatori di tutto il mondo su temi in forte sviluppo. Penso ad esempio a quello dei pagamenti crossborder: un servizio strategico che consente di connettere tra di loro i Paesi in via di sviluppo con quelli più maturi, contribuendo alla realizzazione di un processo virtuoso di inclusione finanziaria all'interno del mercato Fintech”.

Federico Zambelli Hosmer, Founder & CBO - "Abbiamo deciso di partecipare al Money 20/20 semplicemente perché è il più importante appuntamento mondiale dedicato ai pagamenti digitali e il gruppo BKN301 non poteva mancare. In queste giornate abbiamo potuto presentare i nostri servizi, le soluzioni veloci e innovative che il team BKN301 ha sviluppato pensando soprattutto ai mercati ad alta crescita, dove i bisogni delle persone sono più stringenti. In questi giorni si sono inoltre aperte tante opportunità di collaborazione con diverse aziende del settore per dare vita a partnership di livello internazionale. Opportunità che si trasformerà anche in un volano per l'economia della Repubblica di San Marino".

c.s. BKN301

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: