Da San Marino all’Argentina: Futuro Nazionale pianta la prima bandierina in America Latina

Da San Marino all’Argentina: Futuro Nazionale pianta la prima bandierina in America Latina.

Dopo l’annuncio del 28 settembre, dal Comitato San Marino #2268 prende avvio l’espansione internazionale: prima apertura in America del Sud, a Córdoba, con il Comitato Argentina #2288, nel Paese con il maggior numero di italiani iscritti all’AIRE che sfiorano i 990.000. San Marino–Argentina, 5 ottobre 2026 – Dopo l’annuncio del 28 settembre, arriva la conferma: il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale in America Latina n. 2288, a Cordoba, in Argentina, è stato attivato ed è ora presente con la propria bandierina sulla mappa del sito del movimento. Referente è Patricia Parera, proveniente dal gruppo del Comitato Costituente San Marino #2268, guidato dalla Prof.ssa Francesca Barbarancia, che ha contribuito al percorso di costituzione del nuovo comitato argentino. L’Argentina rappresenta una prima tappa significativa: con 989.901 iscritti al 1° gennaio 2025, secondo il Rapporto Italiani nel Mondo 2025 della Fondazione Migrantes, elaborato su dati AIRE, ospita la più numerosa comunità italiana iscritta all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. A questa presenza si affianca una vasta popolazione di origine italiana, che conserva profondi legami familiari, culturali e affettivi con il nostro Paese. L’attivazione dà seguito al percorso annunciato in occasione della nascita del comitato sammarinese, frutto della collaborazione tra Francesca Barbarancia e Simone Mazzi, Consigliere Comunale di Montefiore Conca, Consigliere dell’Unione della Valconca e referente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Rimini #1596. Dalla sinergia tra San Marino, Rimini e il prezioso e insostituibile contributo fornito dalla Valconca grazie all’intereressamento e all’impegno di Simone Mazzi prende così forma una presenza organizzata anche oltre i confini europei. Il neonato Comitato San Marino #2268 nasce per rappresentare le esigenze degli italiani residenti nella Repubblica, dei lavoratori frontalieri e degli ex frontalieri. La collaborazione che ha contribuito alla nascita del comitato argentino testimonia anche la possibilità di rafforzare, attraverso le relazioni tra iscritti e comunità, il legame di Futuro Nazionale con gli italiani nel mondo. Il comitato di cui è referente Francesca Barbarancia mantiene inoltre uno stretto contatto con il Comitato Forlì #93, guidato dall’avvocato Francesco Minutillo, membro dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale. Questo raccordo riflette la vicinanza geografica e i profondi legami economici, sociali e culturali tra la Repubblica di San Marino e l’Emilia-Romagna, anche con il territorio di Forlì. Referente del comitato #2288 in Argentina come detto è Patricia Parera, nata a Córdoba e cittadina italiana, argentina e statunitense, esperta di cooperazione internazionale, con esperienze presso la Banca Mondiale, la FAO e l’IFAD. Di origini italiane, è cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso l’amore per l’Italia e ha vissuto e lavorato a Roma, dove ha acquisito la cittadinanza italiana. Il comitato argentino intende raccogliere e rappresentare le istanze degli italiani residenti all’estero, favorirne la partecipazione e rafforzare il collegamento con l’Italia. L’attenzione sarà rivolta anche agli oriundi d’Italia anche oltre la terza generazione che desiderano approfondire le possibilità di accesso alla cittadinanza italiana e costruire un futuro nel Paese d’origine delle proprie famiglie. Il tema assume particolare rilievo dopo la riforma promossa dal Governo Meloni con il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto nuove limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza per le persone nate all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza, fatte salve le condizioni e le eccezioni previste dalla normativa. In questo contesto, il comitato intende sostenere proposte per agevolare il ritorno degli italiani emigrati e il trasferimento in Italia delle nuove generazioni di origine italiana: percorsi amministrativi più semplici e incentivi per lo studio, il lavoro e l’imprenditorialità, con particolare attenzione ai giovani. Nel quadro del dibattito sulla remigrazione promosso da Roberto Vannacci, il progetto pone l’accento anche sul ritorno degli italiani nel mondo e sul legame con i loro discendenti, affinché le radici familiari possano tradursi in opportunità concrete di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale dell’Italia. La bandierina argentina sulla mappa di Futuro Nazionale segna dunque il passaggio dall’annuncio all’attivazione del primo comitato sudamericano: una prima presenza concreta, nata dal lavoro tra San Marino e la Romagna, terre da cui in passato è partito un importante flusso migratorio proprio verso l’Argentina, e dalla quale sviluppare una rete capace di dare voce agli italiani nel mondo.





C.s. Francesca Barbarancia Referente del Comitato Costituente San Marino #2268 Futuro Nazionale

Patricia Parera Referente del Comitato Costituente Argentina #2288 Futuro Nazionale

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