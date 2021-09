Da San Marino il Green Contest dedicato alla Valmarecchia

Nasce all’interno del San Marino Green Festival il 1° GREEN CONTEST per agronomi e studenti nato per individuare quali siano le migliori piante officinali autoctone in Valmarecchia. Il contest premierà le soluzioni più innovative che verranno proposte nella “call for ideas” lanciata sui canali social del San Marino Green Festival, l’eco-festival in cui si incontrano sostenibilità, arte, mostre, spettacoli e laboratori per adulti e bambini, sana alimentazione e conferenze per vivere a 360° il mondo della sostenibilità. Grazie al progetto si ricercano le migliori piante officinali autoctone che possano essere selezionate per la piantumazione nei territori della Valmarecchia, seguendo criteri industriali di massima rendita, qualità e caratteristiche organolettiche d’eccellenza. L’obiettivo è quello di selezionare idee utili sia per la produzione di integratori, che di alimenti funzionali o a fini cosmetici. Il contest è aperto a tutti, agronomi e studenti; l’iscrizione è gratuita. Il termine ultimo per rispondere alla call for ideas è il 21 ottobre 2021.

