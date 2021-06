Da venerdì 11 giugno l’Hub Vaccinale di Rimini sarà operativo nel Padiglione OVEST della Fiera

Da venerdì 11 giugno l’Hub Vaccinale allestito alla Fiera di Rimini si sposta nel PADIGLIONE OVEST del quartiere fieristico, con ingresso e parcheggio dedicato. Non è prevista alcuna sospensione dell’attività vaccinale poiché le operazioni di trasferimento avverranno nell'orario serale del giorno 10. Coloro che devono essere vaccinati dalle ore 8,30 di venerdì 11 giugno in avanti dovranno quindi accedere al Centro vaccinale dall’Ingresso Ovest situato in Via San Martino in Riparotta.

