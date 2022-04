Da venerdì il San Marino Dance Festival

Al via domani venerdì 8 Aprile la prima Edizione di San Marino Dance Festival, una tre giorni - organizzata da Dimensione Eventi - di full immersion nelle diverse tecniche della danza. Fino a domenica 10 aprile, il Teatro Titano ospiterà due eccellenze: il Maestro Maurizio Tamellini, direttore artistico e ideatore del Festival, e Guendalina Fazzini direttamente dal Teatro alla Scala di Milano. “Vogliamo creare nel tempo un appuntamento di grande formazione - così Tamellini - che sia unico nel proprio genere: la magica atmosfera del territorio, la bellezza del Teatro Titano e la sinergia fra alunni e docenti saranno gli elementi distintivi di questo evento”. Il Maestro Tamellini porta con sé docenti di livello internazionale: Alessio Vanzini (Contemporary – Modern), Gaia Minoia (Modern), Marco Ferrini (Contemporaneo) e Ekaterina Dalskaya (Danza Classica Accademica e Carattere). La formula del Festival prevede lezioni e masterclass spalmate sui tre giorni con un momento finale, domenica 10 a partire dalle 17, nel quale allieve e allievi avranno l’opportunità di contendersi delle borse di studio per accedere a prestigiose accademie internazionali. Insomma, non saranno lezioni fini a se stesse ma si arriverà a una vera e propria audizione finale. Momento importante della manifestazione è il premio alla carriera che la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione consegnerà domani venerdì 8 aprile alle ore 17 a Luciana Savignano. Ètoile del Teatro alla Scala di Milano e del Ballet du XXe siècle di Maurice Béjart, la Savignano è applaudita dalla critica internazionale grazie a collaborazioni con coreografi del calibro di Maurice Beart, Roland Petit e Micha Von Hoecke e a interpretazioni magistrali come in Bolero coreografato dallo stesso Bejart. Saremmo felici di poter contare sulla vostra presenza.

