Dacia Senza Frontiere rappresenta San Marino alla Festa Nazionale della Romania a Bologna

Anche quest'anno l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere ha avuto l’onore di essere invitata dal Console Generale della Romania a Bologna, S.E. Laura Nicoleta Nasta, alla ricezione ufficiale dedicata alla Festa Nazionale della Romania, celebrata il 1° dicembre 2025. La Repubblica di San Marino è stata rappresentata da una delegazione guidata dalla Presidente Mihaela Anghel, accompagnata dalla Vicepresidente Biancamaria Toccagni, da Liviu Anghel, Segretario-Tesoriere dell’associazione, e dal Dott. Anghel Andrei. Nel corso degli ultimi anni, la Presidente Mihaela Anghel, insieme ai soci Liviu Anghel (Segretario-Tesoriere) e Biancamaria Toccagni (Vicepresidente) e al Dott. Andrei Anghel, ha portato avanti un lavoro costante e profondamente orientato alla diplomazia culturale. Questo impegno si è sviluppato in sinergia con il sostegno e la visione del Console Generale Laura Nicoleta Nasta, dando vita a un percorso comune volto a promuovere il dialogo tra Romania, Italia e Repubblica di San Marino. Un lavoro condiviso che rafforza la cooperazione istituzionale, valorizza la cultura e costruisce ponti solidi tra comunità e territori. Un evento istituzionale di altissimo profilo La ricezione del 1° dicembre ha visto la presenza di numerose personalità italiane di rilievo, tra cui: Enrico Ricci, Prefetto di Bologna; Maurizio Fabbri, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia- Romagna; Paolo Fortuna, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna; Ciro Cascone, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Bologna; Paolo Guido, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; Marilena Rizzo, Presidente della Corte d’Appello. Hanno onorato inoltre l’evento con la loro presenza: il Questore Antonio Sbordone; i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, tra cui Enrico Scandone, Comandante della Legione Emilia-Romagna, ed Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri, nonché i rappresentanti della DIGOS. Numerosa anche la presenza delle amministrazioni locali, tra cui Marco Panieri, Presidente ANCI Emilia-Romagna, Sindaco di Imola e Vicesindaco della Città Metropolitana di Bologna; Debora Badiali, Sindaco di Budrio; e Anna Lisa Boni, Vicesindaco e Assessore ai fondi europei e alle relazioni internazionali del Comune di Bologna. A questi si sono aggiunti membri del corpo consolare, rappresentanti del clero ortodosso romeno, esponenti del mondo culturale ed educativo e imprenditori romeni attivi e di successo nel territorio. Nel suo intervento ufficiale, S.E. Laura Nicoleta Nasta ha ricordato il profondo significato del 1° dicembre, sottolineando il valore dell’unità nazionale romena e la forte collaborazione tra Romania e Italia in seno all’UE e alla NATO. Marco Panieri ha a sua volta evidenziato il contributo fondamentale della comunità romena alla vita economica, culturale e sociale dell’Emilia-Romagna, apprezzando l’efficacia del dialogo istituzionale con il Consolato Generale. I rappresentanti delle autorità locali italiane hanno espresso nuovamente il loro sincero apprezzamento per l’esemplare integrazione della comunità romena nel territorio e per il contributo costante apportato allo sviluppo locale. È stato inoltre evidenziato il valore dell’eccellente cooperazione istituzionale con il Consolato Generale, nonché l’importanza di un dialogo continuativo, grazie al quale è possibile individuare e attuare le soluzioni più adeguate a favore della comunità e del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Il momento culturale della serata è stato affidato al giovane controtenore Alexandru Costea, accompagnato al pianoforte dal maestro Enrico Arias, che hanno proposto un recital di straordinaria raffinatezza, unendo con naturalezza repertori romeni e italiani. Il pubblico ha potuto intraprendere un vero e proprio viaggio musicale attraverso la sensibilità di George Enescu, il lirismo di Tiberiu Brediceanu, l’eleganza barocca di Antonio Vivaldi e il fascino intramontabile della romanza napoletana, in una testimonianza evocativa del potere della musica di unire culture e avvicinare le persone. Un particolare ringraziamento è stato rivolto alle aziende Toyo Group, Banca Transilvania, Straero S.A. e ai negozi Danubiana per il prezioso sostegno offerto all’organizzazione dell’evento. L’Associazione Dacia Senza Frontiere rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento al Console Generale della Romania a Bologna, S.E. Laura Nicoleta Nasta, per il costante sostegno, la collaborazione e la fiducia accordata. L’associazione rinnova inoltre la propria gratitudine al Consolato Generale e conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che rafforzano il dialogo e la cooperazione tra Romania, Italia e Repubblica di San Marino. Buona Festa Nazionale della Romania! La mulți ani, România!

C.s. - Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere







