Dagli Stati generali all'azione di governo: la Repubblica lancia il nuovo ecosistema per le imprese globali

Dagli Stati generali all'azione di governo: la Repubblica lancia il nuovo ecosistema per le imprese globali.

La pianificazione cede il passo all'azione concreta. La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica accelera il percorso di ammodernamento normativo e digitale, traducendo le linee macroeconomiche tracciate durante gli Stati Generali dell'Economia in strumenti di sviluppo immediati. Un cambio di passo radicale impresso dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori, determinato a strutturare un ecosistema in cui l'innovazione tecnologica e la crescita professionale viaggino sul medesimo binario rapido. Si colloca in tale quadro il debutto di "San Marino SWITCH ON", l'evento pubblico fissato per martedì 7 luglio alle ore 16:00 nella Sala Montelupo di Domagnano.

L'incontro eviterà le classiche asettiche passerelle istituzionali. Il focus si preannuncia stringente: mostrare a investitori, professionisti e categorie datoriali le potenzialità di una Repubblica trasformata in una piattaforma snella, dinamica e competitiva. La burocrazia farraginosa appartiene al passato. Oggi il Paese scommette su regole chiare, capaci di dialogare alla pari con i mercati internazionali, mantenendo standard di trasparenza elevatissimi. Durante il primo panel, il Consiglio di Amministrazione di San Marino Innovation si presenterà ufficialmente al tessuto produttivo. Il presidente Gian Angelo Geminiani, il direttore Francesco Tabarini e il legale interno dell'ente Lorenzo Borsari esamineranno i dettagli tecnici di una riforma strutturale, concepita per azzerare i tempi morti che separano l'intuizione dell'imprenditore dall'avvio effettivo dell'attività economica. Come si conciliano controlli rigorosi e appeal commerciale? La severità dei filtri d'ingresso non rappresenta un freno, bensì il miglior passaporto per attrarre business sani e di alto profilo.

«Quello che vedremo a Domagnano — spiega Alessandro Bevitori — rappresenta la naturale estensione operativa della visione condivisa durante gli Stati Generali dell'Economia. A marzo abbiamo tracciato la rotta. Oggi, attraverso l'azione dell'esecutivo e la spinta propulsiva di Palazzo Mercuri, stiamo traducendo quelle idee in riforme tangibili. Non parliamo di scenari futuribili, bensì di una piattaforma amministrativa e tecnologica pronta all'uso, concepita per recidere i nodi della burocrazia pesante. Vogliamo che il Titano sia un laboratorio di innovazione in cui la certezza del diritto e l'agilità burocratica attirino capitali internazionali di alta qualità. Palazzo Mercuri supera la sua storica dimensione fisica per configurarsi come un hub digitale integrato, il front desk unico di una Repubblica altamente competitiva».

La forza del progetto risiede nella coesione del sistema Paese, una sinergia non scontata che unisce istituzioni e attori privati. Nel secondo blocco dell'evento, le principali sigle datoriali e associative — ANIS, OSLA, UNAS, ABS e ASI — saliranno sul palco per testimoniare la compattezza del comparto produttivo sammarinese sul fronte della digitalizzazione. Insieme a loro, lo staff operativo e il Comitato Tecnico dell'ente analizzeranno la messa a terra dei nuovi decreti.

Le dinamiche dei mercati globali chiuderanno la giornata di approfondimento. Per comprendere la direzione dei flussi tecnologici servono sguardi esperti; qui si innesteranno i contributi dell'avvocato Matteo Mularoni e dell’imprenditore ed esperto di mercati finanziari Stiven Muccioli. I loro interventi metteranno a fuoco un concetto cardine: la stabilità giuridica costituisce la migliore leva di attrazione per i grandi player esteri. Spetterà infine a William Casali, presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica, delineare le linee guida destinate a integrare queste nuove architetture digitali con le aziende già radicate sul territorio, creando un network relazionale solido.

L'appuntamento ha già riscosso un ampio gradimento tra i professionisti sammarinesi: la partecipazione è infatti valida ai fini della formazione professionale continua per avvocati e commercialisti. Insomma, un'opportunità preziosa per decodificare in anticipo le traiettorie economiche della Repubblica. Il Titano si accende, pronto a dimostrarsi una piattaforma agile per l'economia globale.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

SMI – San Marino Innovation

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